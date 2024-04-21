Galatasaray - Pendikspor maçının VAR hakemi İtalyan hakem Daniele Paterna oldu
Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında karşılaşacak Galatasaray - Pendikspor maçının VAR hakemi belli oldu mu, kim oldu soruları araştırılıyor. Daniele Paterna hayatı ve biyografisi merak ediliyor.
Galatasaray - Pendikspor maçı bugün (21 Nisan) 19.00'da Rams Park Stadium'da oynanacak. Maçın VAR hakeminin kim olacağı araştırılıyor.
Galatasaray - Pendikspor maçının VAR hakemi olarak İtalya Futbol Federasyonu'nda görevli olan İtalyan uyruklu Daniele Paterna atandı.
İtalyan hakeme eşlik etmek üzere AVAR'da Onur Özütoprak, İbrahim Bozbey ve Koray Gençerler olacak.
Maç düdüğünü Direnç Tonusluoğlu çalacak.
Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Aleks Taşçıoğlu yapacak.
Maçın 4. hakemi Turgut Doman olacak.