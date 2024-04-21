Galatasaray - Pendikspor maçının VAR hakemi İtalyan hakem Daniele Paterna oldu

Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 21 Nisan 2024 16:11 - Güncelleme: 21 Nisan 2024 16:26 - Güncelleme:

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Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında karşılaşacak Galatasaray - Pendikspor maçının VAR hakemi belli oldu mu, kim oldu soruları araştırılıyor. Daniele Paterna hayatı ve biyografisi merak ediliyor.