Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Galatasaray - Pendikspor maçının VAR hakemi İtalyan hakem Daniele Paterna oldu

Galatasaray - Pendikspor maçının VAR hakemi İtalyan hakem Daniele Paterna oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray - Pendikspor maçının VAR hakemi İtalyan hakem Daniele Paterna oldu

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İlgili Haberler

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında karşılaşacak Galatasaray - Pendikspor maçının VAR hakemi belli oldu mu, kim oldu soruları araştırılıyor. Daniele Paterna hayatı ve biyografisi merak ediliyor.

Galatasaray - Pendikspor  maçı bugün (21 Nisan) 19.00'da Rams Park Stadium'da oynanacak. Maçın VAR hakeminin kim olacağı araştırılıyor. 

Galatasaray - Pendikspor maçının VAR hakemi olarak İtalya Futbol Federasyonu'nda görevli olan İtalyan uyruklu Daniele Paterna atandı. 

İtalyan hakeme eşlik etmek üzere AVAR'da Onur Özütoprak, İbrahim Bozbey ve Koray Gençerler olacak. Galatasaray - Pendikspor maçının VAR hakemi İtalyan hakem Daniele Paterna oldu - 1. Resim

Maç düdüğünü Direnç Tonusluoğlu çalacak.

Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. 

Maçın 4. hakemi Turgut Doman olacak.

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
MSB: İlk milli deniz topu, liman ve deniz testlerine hazır hale getirildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tokat Turhal'da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu - HaberlerTokat Turhal'da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu"El Clasico" Real Madrid-Barcelona maçı bu akşam (21 Nisan) 22.00'de oynanacak - Haberler"El Clasico" Real Madrid-Barcelona maçı bu akşam (21 Nisan) 22.00'de oynanacakKızıl Goncalar dizisinde Affan Malikler karakterini Batuhan Bozkurt Yüzgüleç canlandırıyor - HaberlerKızıl Goncalar dizisinde Affan Malikler karakterini Batuhan Bozkurt Yüzgüleç canlandırıyorYalı Çapkını'nın Abidin'i Ersin Arıcı'nın hayatı ve biyografisi - HaberlerYalı Çapkını'nın Abidin'i Ersin Arıcı'nın hayatı ve biyografisiİOKBS 120 dakika sürecek - HaberlerİOKBS 120 dakika sürecekBursluluk sınavına girecek öğrenciler giriş belgesi ve kimlik kartını yanında bulundurması gerekiyor - HaberlerBursluluk sınavına girecek öğrenciler giriş belgesi ve kimlik kartını yanında bulundurması gerekiyor
Sonraki Haber Yükleniyor...