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Bu akşam Süper Lig’de Kayserispor – Trabzonspor karşılaşması oynanacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bu akşam Süper Lig’de Kayserispor – Trabzonspor karşılaşması oynanacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

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Süper Lig'de futbol heyecanı devam ederken bugün hangi maçlar var merak ediliyor. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği liglerde oynanacak olan mücadelelerin saati de araştırılıyor. Günün karşılaşmaları arasında Samsunspor – Adana Demirspor yer alıyor.

Futbolseverlerin severek takip ettiği liglerde bugünün maç programı merak ediliyor. Şampiyonluk yarışı son hızla devam ederken fikstür belirlendi...

Almanya Bundesliga'da oynanacak olan mücadeleler şöyle:

16.30 | Heidenheim – Leipzig | Bein Sports 4, Tivibu Spor 1, beIN Sports Tod TV

16.30 | Köln – Darmstadt 98 | beIN Sports Tod TV, Bein Sports beIN Connect

16.30 | Hoffenheim – Monchengladbach | Tivibu Spor 2, beIN Sports Tod TV, Bein Sports beIN Connect

16.30 | Wolfsburg – Bochum | Tivibu Spor 3, beIN Sports Tod TV, Bein Sports beIN Connect

Trendyol 1. Lig'de 13.30'da Bandırmaspor ile Tuzlaspor mücadele edecek ve TRT Spor, Bein Sports 2 ekranlarında yayınlanacak.

Bu akşam Süper Lig’de Kayserispor – Trabzonspor karşılaşması oynanacak - 1. Resim

Giresunspor ile Göztepe'nin mücadelesi de 16.00'da başlayıp TRT Spor, Bein Sports 2 ekranlarında yayınlanıyor. 

Süper Lig'de ise 13.30'da İstanbulspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek ve Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV ekranlarında yayınlanıyor.

Konyaspor – Alanyaspor karşılaşması ise 16.00'da Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV ekranlarında yer alacak.

La Liga'da 15.00'te Celta Vigo - Las Palmas karşılaşması gerçekleşecek.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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