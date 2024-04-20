Bu akşam Süper Lig’de Kayserispor – Trabzonspor karşılaşması oynanacak

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 20 Nisan 2024 11:23 - Güncelleme: 20 Nisan 2024 11:36 - Güncelleme:

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Süper Lig'de futbol heyecanı devam ederken bugün hangi maçlar var merak ediliyor. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği liglerde oynanacak olan mücadelelerin saati de araştırılıyor. Günün karşılaşmaları arasında Samsunspor – Adana Demirspor yer alıyor.