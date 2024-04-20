Bu akşam Süper Lig’de Kayserispor – Trabzonspor karşılaşması oynanacak
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Süper Lig'de futbol heyecanı devam ederken bugün hangi maçlar var merak ediliyor. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği liglerde oynanacak olan mücadelelerin saati de araştırılıyor. Günün karşılaşmaları arasında Samsunspor – Adana Demirspor yer alıyor.
Futbolseverlerin severek takip ettiği liglerde bugünün maç programı merak ediliyor. Şampiyonluk yarışı son hızla devam ederken fikstür belirlendi...
Almanya Bundesliga'da oynanacak olan mücadeleler şöyle:
16.30 | Heidenheim – Leipzig | Bein Sports 4, Tivibu Spor 1, beIN Sports Tod TV
16.30 | Köln – Darmstadt 98 | beIN Sports Tod TV, Bein Sports beIN Connect
16.30 | Hoffenheim – Monchengladbach | Tivibu Spor 2, beIN Sports Tod TV, Bein Sports beIN Connect
16.30 | Wolfsburg – Bochum | Tivibu Spor 3, beIN Sports Tod TV, Bein Sports beIN Connect
Trendyol 1. Lig'de 13.30'da Bandırmaspor ile Tuzlaspor mücadele edecek ve TRT Spor, Bein Sports 2 ekranlarında yayınlanacak.
Giresunspor ile Göztepe'nin mücadelesi de 16.00'da başlayıp TRT Spor, Bein Sports 2 ekranlarında yayınlanıyor.
Süper Lig'de ise 13.30'da İstanbulspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek ve Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV ekranlarında yayınlanıyor.
Konyaspor – Alanyaspor karşılaşması ise 16.00'da Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV ekranlarında yer alacak.
La Liga'da 15.00'te Celta Vigo - Las Palmas karşılaşması gerçekleşecek.
Kaynak: Türkiye Gazetesi