Süper Lig 19 Mayıs 2024 Pazar günü bitecek

Süper Lig'de heyecan dorukta! 2023-2024 sezonu, Corendon Alanyaspor-Galatasaray maçıyla 32. haftanın tamamlanmasıyla bir adım daha ileriye gitti. Ligin zirvesindeki çekişme ise futbolseverlerin heyecanını artırıyor. Şimdi gözler, sezonun ne zaman tamamlanacağına çevrildi. İşte, Süper Lig'in bitiş tarihi ve detayları...

Corendon Alanyaspor-Galatasaray karşılaşmasıyla 32. hafta tamamlanırken, ligdeki takımlar şampiyonluk için kıyasıya mücadele ediyor. Sezonun tamamlanacağı tarih ise merak konusu oldu. Peki Süper Lig ne zaman bitecek? İşte ayrıntılar...

SÜPER LİG NE ZAMAN BİTECEK?

Trendyol Süper Lig'de 32. haftanın sona ermesiyle birlikte sezonun bitiş tarihi belli oldu. Sezonun ikinci yarısı 5 Ocak'ta başlamıştı ve lig 19 Mayıs 2024 Pazar günü sona erecek. Bu sezon, toplamda 38 haftalık bir mücadeleyi içeriyor; 18 haftalık ilk yarı ve 20 haftalık ikinci yarı şeklinde ilerliyor.

32. haftanın maçlarında takımlar arasındaki çekişme ve mücadele yüksekti. Trabzonspor'un EMS Yapı Sivasspor'a karşı 1-0'lık mağlubiyeti ve diğer maçlardaki sonuçlar ligdeki rekabeti daha da kızıştırıyor. Futbolseverler, şampiyonluk yarışının kıyasıya devam edeceği Süper Lig maçlarını heyecanla bekliyor.