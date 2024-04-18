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Süper Lig devinden Nuri Şahin sürprizi! Sezon sonu görüşme yapılacak

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Süper Lig devinden Nuri Şahin sürprizi! Sezon sonu görüşme yapılacak

Spor Haberleri

Antalyaspor'dan ayrıldıktan sonra Borussia Dortmund'a yardımcı antrenör olan Nuri Şahin için Beşiktaş'ın devreye girebileceği öne sürüldü.

Fernando Santos'un ayrılığı sonrası yeni teknik direktör arayışlarına sürdüren Beşiktaş'ta liste kabarmaya başladı.

Sergen Yalçın, Mircea Lucescu, Şenol Güneş, Pepijn Lijnders ve Edin Terzic'in listede olduğu belirtilmişti.

Sezon başı Antalyaspor'u çalıştıran Nuri Şahin, daha sonrasında Edin Terzic'in yardımcısı olarak Borussia Dortmund'un yolunu tutmuştu.

Terzic'in görevi bırakmasıyla Alman ekibinde teknik direktör olması beklenen Şahin'in imza atmama durumu olduğu konuşuluyor.

Süper Lig devinden Nuri Şahin sürprizi! Sezon sonu görüşme yapılacak - 1. Resim

BEŞİKTAŞ'TAN NURİ ŞAHİN HAMLESİ

Bu durumu göz önünde bulunduran Beşiktaş'ın genç teknik adam içim nabız yokladığı iddia edildi.

Beşiktaş Futbol Direktörü Samet Aybaba'nın sezon sonunda Nuri Şahin için bir görüşme yapabileceği öne sürüldü.

Dortmund'daki durumu için henüz açıklama yapmayan 35 yaşındaki hocanın yeniden Süper Lig'de çalışmaya sıcak baktığı belirtildi.

Futbol hayatında Borussia Dortmund, Liverpool, Real Madrid gibi üst düzey takımların formasını giyen Nuri Şahin, Antalyaspor'da kısa bir dönem oynadıktan sonra teknik direktör olarak başa geçmişti.

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