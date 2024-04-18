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ÖZEL HABER | Beşiktaş'da teknik direktörlük için sıcak temas! Şenol Güneş'le görüşüldü

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ÖZEL HABER | Beşiktaş&#039;da teknik direktörlük için sıcak temas! Şenol Güneş&#039;le görüşüldü

Spor Haberleri

1-1 biten Samsunspor maçı sonrasında teknik direktör Fernando Santos'un görevine son veren Beşiktaş, gelecek sezon için teknik adam arayışlarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Sergen Yalçın, Erol Bulut, Kovac gibi pek çok ismin adı geçse de, siyah-beyazlı yönetimin Şenol Güneş'le görüştüğü ortaya çıktı. Ayrıntılara Türkiye Gazetesi ulaştı.

Ferhat Kızıltaş'ın haberi- Bu sezon 5 teknik adam değiştiren ve üzerindeki kara bulutları dağıtamayan Beşiktaş'ta son olarak, teknik direktör Fernando Santos'un görevine son verilmişti. Sezon sonuna kadar takımın başına Serdar Topraktepe'nin getirildiğini açıklayan siyah-beyazlılarda bir yandan da teknik adam arayışları sürüyor. 

ÖZEL HABER | Beşiktaş'da teknik direktörlük için sıcak temas! Şenol Güneş'le görüşüldü - 1. Resim

ŞENOL GÜNEŞ'LE GÖRÜŞÜLDÜ

Türkiye Gazetesi editörü Ferhat Kızıltaş'ın edindiği bilgiye göre; Beşiktaş yönetimi eski teknik patronları Şenol Güneş ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ancak bu görüşme takımın başına geçmesi için değil.

Sezon başında Beşiktaş'ın başında olan Şenol Güneş'ten görüş alan siyah-beyazlılar, bu doğrultuda arayışlarına devam edecek. Ayrıca Şenol Güneş'in de, yeniden Beşiktaş'ın başına geçmek gibi bir beklentisi olmadığı da belirtildi. 

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