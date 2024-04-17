Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan teknik direktör açıklaması: Sergen işi etik olmaz

Sergen Yalçın'la Antalyaspor’un başında olması sebebiyle görüşmediklerini söyleyen Arat, yerli ve yabancı hoca ihtimalinin yüzde 50/50 olduğunu açıkladı.

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş’ta Fernando Santos’un gönderilmesinin ardından gelecek sezon takımın başında kimin olacağı merak konusu. Sergen Yalçın ve Şenol Güneş dedikoduları iyice artmışken, Başkan Hasan Arat açıklamalarda bulundu. Sergen Yalçın’ın şu anda Antalyaspor’un başında olduğunu ve bu sebeple görüşme gerçekleştirmediklerini söyleyen siyah beyazlıların patronu, “Sergen Hoca ile görüşmemiz etik olmaz. Yerli ve yabancı alternatiflerimiz var. Kırılgan bir dönemdeyiz ve hassas davranacağımızı bilmenizi istiyorum’’ dedi.

KUPA ŞİMDİDEN TAMAM

Başkan Hasan Arat ayrıca yerli ve yabancı teknik direktör adaylarının olduğunu belirterek, “Yerli mi olacak, yabancı mı? Bunun yüzde 50/50 olduğunu söyleyebilirim. Türkiye Kupası’nı kazandığımızda büyük oranda netleşir” dedi. Öte yandan Asbaşkan Hüseyin Yücel de teknik direktör adaylarını belirlediklerini ve önümüzdeki günlerde görüşmelere başlayacaklarını açıkladı. Yücel ayrıca, sosyal medyadaki “Şu yöneticiyle konuştum, bu hocayı sordular” şeklindeki paylaşımlara itibar edilmemesini istedi.

SAKATLIKLAR KERVANINA EKLENDİ

Sen de mi Semih?

Beşiktaş’ta sakatlıkların ardı arkası kesilmiyor. Semih Kılıçsoy ve Mert Günok’dan da kötü haber geldi. Ligdeki Ankaragücü maçında forma giyemeyecek olan iki oyuncunun kupa maçına yetişmeleri için çalışılıyor. Salih Uçan ve Masuaku ise bireysel çalışmalar yapıyor.

AYBABA'DAN TAKIMA ESPRİLİ ELEŞTİRİ

Helal olsun size!

Beşiktaş Futbol Takımı Genel Koordinatörü Samet Aybaba, "Oyuncuları tebrik ettim. 'Altıncı kez teknik direktör değiştirdiniz. Helal olsun' dedim" ifadelerini kullandı. Aybaba gelecek sezonun transfer çalışmalarıyla ilgili, "İşimiz çok zor. Elimizde kötü, çürümüş bir takım var. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadrosunu görüyorsunuz, aradaki farkı kapatmak 3-5 günde olacak iş değil" dedi.

KARTAL'LA GÖRÜŞECEK

Azerbaycan'da Karabağ'ı çalıştıran ve sezonun en formda ve yenilgisiz takımı Leverkusen'i elinden kaçıran Gurban Gurbanov, Beşiktaş için çok istekli. Azeri basını, tecrübeli teknik adamın Beşiktaş'la görüşmek için masaya oturacağını ileri sürdü.