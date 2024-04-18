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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 27 Nisan Cumartesi günü saat 19.00’da oynanacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 27 Nisan Cumartesi günü saat 19.00’da oynanacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de gözler derbiye çevrildi. TFF Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin tarihini açıkladı. Peki, Süper Lig’in 34. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ne zaman? Fenerbahçe Beşiktaş maçı hangi hafta? BJK FB derbi hangi tarihte 2024? İşte Süper Lig 34. ve 35. haftanın maç programı...

Fenerbahçe Beşiktaş maçı hangi hafta, sorusu cevap buldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig’deki 34. ve 35. haftanın maç programını duyurdu. Peki, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Derbi saat kaçta FB BJK? Fenerbahçe ve Beşiktaş maçı hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 27 Nisan Cumartesi günü saat 19.00’da oynanacak - 1. Resim

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN?

TFF maç programını açıkladı. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu.

34. haftadaki Fenerbahçe – Beşiktaş derbisi 27 Nisan Cumartesi günü saat 19.00’da Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

Daha önceki sezonlarda olduğu gibi ligin son 3 haftasında birbirini ilgilendiren maçlar aynı gün ve saatlerde oynatılacaktır.

34. HAFTA MAÇ PROGRAMI

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 27 Nisan Cumartesi günü saat 19.00’da oynanacak - 2. Resim

35. HAFTA MAÇ PROGRAMI

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 27 Nisan Cumartesi günü saat 19.00’da oynanacak - 3. Resim

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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