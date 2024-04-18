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Beşiktaş'a Premier Lig'den teknik direktör önerdiler! Dünyaca ünlü hocanın yardımcısı İstanbul yolcusu

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Beşiktaş&#039;a Premier Lig&#039;den teknik direktör önerdiler! Dünyaca ünlü hocanın yardımcısı İstanbul yolcusu

Spor Haberleri

Fernando Santos ile yollarını ayıran Beşiktaş, sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe ile yola devam edileceğini açıklamıştı. Siyah-beyazlıların yeni sezondaki hocası için sürpriz iddialar ortaya atıldı.

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları sürüyor.

Sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe ile devam etme kararı alan siyah-beyazlılar, Liverpool'da Jürgen Klopp'un yardımcılığını yapan Pepijn Lijnders'i listeye ekledi.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Liverpool'da Jürgen Klopp'un yardımcılığını üstlenen Pepijn Lijnders, Beşiktaş'a önerildi.

Beşiktaş'a Premier Lig'den teknik direktör önerdiler! Dünyaca ünlü hocanın yardımcısı İstanbul yolcusu - 1. Resim

KLOPP'UN YARDIMCISI BEŞİKTAŞ'A

2018'den bu yana Klopp'un yanında yer alan Hollandalı, sezon sonu İngiliz ekibine veda edecek olan Alman hocanın ardından teknik direktörlük kariyerine başlamayı planlıyor.

Daha önce Paulo Fonseca ve Brendan Rodgers gibi hocalarla çalışan 41 yaşındaki isim, Hollanda temsilcisi NEC Nijmegen'de ise 22 maçlık teknik direktörlük deneyimi yaşamıştı.

Lijnders, Başkan Arat ve yönetime ismi sunulurken, Liverpool'daki ekibin tamamıyla Beşiktaş'a gelebileceği de aktarıldı. Siyah beyazlı idareciler henüz girişimde bulunmazken, Pep ile ilgili değerlendirme yapılıyor.

Beşiktaş'ın listesinde bulunan bir diğer hocanın ise Antalyaspor'u çalıştıran Sergen Yalçın olduğu belirtildi.

Yeniden dönmeye sıcak bakan Yalçın'ın resmi teklif beklediği öğrenildi.

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