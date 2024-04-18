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Süper Lig'de transfer yarışı kızıştı! Trabzonspor'dan Salih Uçan ve Oliver Torres açıklaması

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Süper Lig&#039;de transfer yarışı kızıştı! Trabzonspor&#039;dan Salih Uçan ve Oliver Torres açıklaması

Spor Haberleri

Trabzonspor, transfer listesinde olduğu öne sürülen Oliver Torres ve Salih Uçan hakkında resmi siteden açıklama yayınladı.

Yeni sezon planlamasına başlayan Trabzonspor'un Salih Uçan ve Oliver Torres ile anlaştığı iddia edilmişti.

Resmi siteden açıklama yapan Karadeniz ekibi, çıkan haberleri yalanladı.

Kulüpten yapılan bilgilendirmede şu ifadeler yer aldı:

Profesyonel futbolcular Salih Uçan ve Oliver Torres’in kulübümüze transferiyle alakalı bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında yer alan 'iddialar' gerçeği yansıtmamaktadır. 

İki futbolcu ile ilgili de kulübümüzün herhangi bir transfer çalışması yoktur. 

Menajerler aracılığıyla “servis ettirilen” bu ve bunun gibi haberlerin, kulübümüzün titizlikle yürüttüğü transfer sürecine ciddi manada zarar verdiğini ilgili gazetecilere önemle hatırlatır, taraftarlarımızın dikkate almamasını rica ederiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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