Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA

Yıldırım, AK Parti milletvekillerine “Sosyal medyada maskeli hesaplar üzerinden ‘çamur at izi kalsın’ mantığıyla hareket eden, camiamız içinde tefrika ve fitne yaymak isteyen hesaplara dikkat edin, bunlara prim vermeyin. Geçmişte yaşanan 367 hukuk garabetine benzer, yeni bir hukuk garabeti çıkarma gayretleri var. Bu oyunlara ve fitnelere karşı dikkatli olmalıyız. Oy kullanırken dikkatli olun. Hukuki bir tartışmaya sebep olacak davranışlardan kaçının. Kazasız belasız bu süreci atlatalım” uyarısı yaptı. Yıldırım’ın isim vermeden eleştirdiği sosyal medya hesaplarından bazılarının önceki gece kapatıldığı öğrenildi. AK Parti Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara, kapatılan bu hesapla ilgili “Twitter üzerinden kirli ve karanlık propaganda yapan @baskentci_i hesabı kapatılmış. O hesabın kim tarafından desteklendiğini de biliyoruz” açıklamasını yaptı.