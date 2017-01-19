Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aksaray merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, "ByLock" kullandığı tespit edilen 16 eski emniyet mensubu gözaltına alındı.Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları belirlenen, bir kısmı daha önce açığa alınan 22 eski emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Aksaray merkezli Ankara, Malatya, Manisa, Eskişehir, Kayseri ve Konya'da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonda, aralarında emekli 3. sınıf emniyet müdürünün de bulunduğu farklı rütbelerdeki 16 emniyet mensubu gözaltına alındı.Adreslerinde bulunamayan 6 kişinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.Şüpheliler Aksaray Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, Aksaray Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.