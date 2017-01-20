Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı gecesi Ortaköy'deki bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenleyen Abdülgadir Masharipov ile bağlantılı olan şahıslarla irtibatlı bulunduğu değerlendirilen Doğu Türkistan asıllı Mansuer Mijiti'yi gözaltına aldı.Mijiti'nin kaldığı evde bulunan dijital materyallere el konuldu.Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.