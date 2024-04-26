Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile basın toplantısı düzenledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Hollanda Başbakanı Rutte ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan "Hiçbir terör örgütüne müsamaha gösterilmemesi gerektiğini ifade ettim." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüştü. Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabulün ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

İkili münasebetlerimizin geçmişi 400 yılı aşmaktadır. Görüşmelerimizde ülkelerimiz arasındaki çok boyutlu işbirliğini gözden geçirdik. Ticari ve ekonomik ilişkilerimiz güçlenmeye devam ediyor.

AB ile Gümrük Birliği'ne yönelik güncellemelerin bir an önce başlatılması önemlidir. AB'nin Türkiye ile ilişkilerini hakkaniyet ve stratejik perspektifte ele alınması konusunda Hollanda'nın desteğini bekliyoruz.

"GAZZE VE UKRAYNA'YI GÖRÜŞTÜK"

Hollanda Türkiye'deki en büyük yabancı yatırımcı ülke konumundadır. İkili ticaretimiz geçtiğimiz sene 13 milyar doları buldu. Bu rakamı ilk etapta 15 milyar dolara ardından 20 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz.

Sayın Başbakan ile başta Gazze ve Ukrayna hakkında da fikir alışverişinde bulunduk. Kalıcı ateşkesin temini büyük önem arz ediyor. Türkiye'nin bölücü terör ile mücadele noktasında ödediği ağır bedeller ortadadır. Aralarında çocukların olduğu binlerce vatandaşımızı PKK'nın saldırılarında kurban verdik. Hiçbir terör örgütüne müsamaha gösterilmemesi gerektiğini ifade ettim.

"SÜRECE KATKI VERECEĞİMİZDEN ŞÜPHENİZ OLMASIN"

Bu göreve aday olan sayın Rutte ile yeni NATO Genel Sekreteri'nde ne tür hasletleri görmek istediğimizi paylaştık. Müttefikler arasındaki savunma sanayi arasında yaptırım, kısıtlama ve engellerin ortadan kaldırılmasında yoğun ve güçlü çaba sarf edilmesi şarttır. Bu sürece stratejik akıl ve hakkaniyet çevresinde katkı vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın."

RUTTE: TÜRKİYE BELİRLEYİCİ ROL OYNUYOR

Daha sonra sözü alan Rutte, şu ifadeleri kullandı:

"Bugünkü görüşmemizde gündemimizdeki konuları ele aldık. Giderek artan jeopolitik önemi olan konular. Türkiye belirleyici rol oynamakta. Gazze'deki durumu çözme çabaları sarf etmekte, Ukrayna'daki savaşla ilgili çabaları var Türkiye'nin. O bakımdan önemli bir rol oynamaktasınız. Türkiye'nin çok etkisi var.

Sayın Cumhurbaşkanı ve ekip arkadaşları çok saygı gören bir ekip. 400 küsur yılı aşan ikili ilişkilerimiz var. Türkiye Cumhuriyeti ile de 100 yıllık işbirliğimiz var. Bugün Hollanda heyeti olarak bu konuların başarıya ulaştığını görmekten de heyecan duyduk. NATO Genel Sekreterliği adaylığımız söz konusu. Türkiye önemli müttefik NATO'da.

Türkiye zorlu bir bölgede, zor komşuları olan bir coğrafyada. Maalesef gündeminde terörizm var Bu konuyu da konuştuk. Ayrıca NATO'nun Türkiye'ye, Türkiye'nin liderliğine ihtiyacı var. Gösterdiğiniz dostluk için size bir kez daha teşekkür ediyorum. Çalışmalarımızı devam ettireceğiz diyorum."