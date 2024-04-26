Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'a destek telefonu!

Ergin Ataman maç bitiminde aldığı İsrail tehdidini açıkladı! "Ben Türk'üm, bana bir şey yapamazsınız"

Ergin Ataman maç bitiminde aldığı İsrail tehdidini açıkladı! "Ben Türk'üm, bana bir şey yapamazsınız"

EuroLeague play-off turu ikinci maçında İsrail ekibi Maccabi Playtika'yı 95-79 mağlup eden Yunan temsilcisi Panathinaikos'un Başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşma sonrası İsrail staffi tarafından tehditler aldığını açıklamış ardından görüntüler sosyal medyayda yayılmıştı. Yaşananlar sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ataman'ı aradı.

EuroLeague’de Playoff heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ile Maccabi Tel Aviv önceki akşam serinin 2.maçında karşı karşıya geldi. İlk maçı kaybeden Ergin Ataman'ın öğrencileri, ikinci maçta Maccabi Tel Aviv'i 95-79 mağlup etti ve seriyi 1-1'e getirdi.

Maç sonu ise soyunma odasında gerginlik yaşandı. İki takım oyuncuları ve görevlileri arasında soyunma odasında kargaşa çıktı. Yaşanan olayların ardından açıklama yapana Ergin Ataman, tehdit aldığını duyurdu.

"İSRAİL'DE GÖRECEKSİN"

Ataman, "Maccabi Tel Aviv teknik ekibinden biri, kim bilmiyorum, 'İsrail'de göreceksin. Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin' dedi. Hadi ama! Ben Ergin Ataman'ım, Panathinaikos koçuyum, Türkiye Milli Takımı'nın koçuyum. Ben Türk'üm! Bana hiçbir şey yapamazsınız" şeklinde konuştu. Sonrasında da Ataman'ın tehdit aldığı o görüntüler sosyal medyada yayıldı.

ERDOĞAN'DAN DESTEK TELEFONU

Yaşananlar sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ataman'ı aradı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Öte yandan ortaya çıkan görüntüler Ataman'ın "Benim soyunma odamda ne yapıyorsun! Kim bu adam! Kim bu adam! Ne yapıyorsun sen! Güvenlik nerede! Bu adamı dışarı çıkarın!" bunun üzerine karşı tarafın da "Ben İsrail'den geliyorum" dediği görülüyor.