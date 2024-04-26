Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'a destek telefonu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'a destek telefonu!

Düzenleyen:
- Güncelleme:

Spor Haberleri

EuroLeague play-off turu ikinci maçında İsrail ekibi Maccabi Playtika'yı 95-79 mağlup eden Yunan temsilcisi Panathinaikos'un Başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşma sonrası İsrail staffi tarafından tehditler aldığını açıklamış ardından görüntüler sosyal medyayda yayılmıştı. Yaşananlar sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ataman'ı aradı.

EuroLeague’de Playoff heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ile Maccabi Tel Aviv önceki akşam serinin 2.maçında karşı karşıya geldi. İlk maçı kaybeden Ergin Ataman'ın öğrencileri, ikinci maçta Maccabi Tel Aviv'i 95-79 mağlup etti ve seriyi 1-1'e getirdi.

Maç sonu ise soyunma odasında gerginlik yaşandı. İki takım oyuncuları ve görevlileri arasında soyunma odasında kargaşa çıktı. Yaşanan olayların ardından açıklama yapana Ergin Ataman, tehdit aldığını duyurdu. 

"İSRAİL'DE GÖRECEKSİN"

Ataman, "Maccabi Tel Aviv teknik ekibinden biri, kim bilmiyorum, 'İsrail'de göreceksin. Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin' dedi. Hadi ama! Ben Ergin Ataman'ım, Panathinaikos koçuyum, Türkiye Milli Takımı'nın koçuyum. Ben Türk'üm! Bana hiçbir şey yapamazsınız" şeklinde konuştu. Sonrasında da Ataman'ın tehdit aldığı o görüntüler sosyal medyada yayıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'a destek telefonu! - 1. Resim

ERDOĞAN'DAN DESTEK TELEFONU

Yaşananlar sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ataman'ı aradı ve geçmiş olsun dileklerini iletti. 

Öte yandan ortaya çıkan görüntüler Ataman'ın "Benim soyunma odamda ne yapıyorsun! Kim bu adam! Kim bu adam! Ne yapıyorsun sen! Güvenlik nerede! Bu adamı dışarı çıkarın!" bunun üzerine karşı tarafın da "Ben İsrail'den geliyorum" dediği görülüyor.

Düzenleyen:  - Spor
Türkiye'de yılın en iyi işverenleri listesi açıklandıTürkiye’de benzeri yok! Sağ tarafı tavuk, sol tarafı horoz
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Adana Demirspor maçı öncesi Galatasaray'da işler karıştı! Tam 7 futbolcu için tehlike çanları çalıyor - SporAslan'da işler karıştı! Tehlike çanları çalıyorBeşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı! Fenerbahçe derbisine saatler kala flaş gelişme - SporDerbiye saatler kala flaş gelişme! Semih Kılıçsoy...Pedallar Kemer’in eşsiz doğasında Akra Gran Fondo için dönecek - SporPedallar Kemer’in eşsiz doğasında dönecekSon yaptığıyla Fatih Terim'e saç baş yoldurmuştu! Fenerbahçe'de Samet Akaydın gelişmesi - SporSamet Akaydın hakkında flaş gelişmeArda Güler için kritik gün! Ancelotti "Oynamaya hazır" demişti Real Sociedad karşısında ilk 11 ihtimali - SporAncelotti "Oynamaya hazır" demiştiEdin Dzeko Fenerbahçe'de dümene geçti! İsmail Kartal'ın toplantısında sözü alan yıldız bakın neler söyledi - SporKartal'ın toplantısında söz aldı
Sonraki Haber Yükleniyor...