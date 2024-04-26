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Erdoğan'ın sözleri ayakta alkışlandı: Tayyip Erdoğan'ın kalbine zincir vuramazsınız

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 5. Konferansı'nda İsrail yönetiminin antisemitizmle baskı yaptığını söyleyip "Ne yaparsanız boş, ne kadar uğraşsanız da beyhude. Tayyip Erdoğan'ın kalbine de kavline de zincir vuramazsınız" dedi. Erdoğan'ın sözleri salonda alkışlarla cevap buldu. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 5. Konferansı'nda konuştu. İsrail tarafından Kudüs'ün kadim kimliğinin yok edildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mescid-i Aksa bizim sadece ilk kıblemiz değildir, aynı zamanda Hazreti Nebi'nin ve ondan önce gelen peygamberlerin de bize emanetidir. Hiçbir güç kalbimizden Kudüs sevgisini sökemez" dedi.

Netanyahu'nun adının tarihe Gazze Kasabı olarak yazdığını söyleyen Erdoğan, İsrail yönetiminin antisemitizmle itham ederek Türkiye'yi susturmaya çalıştığını söyledi. Erdoğan'ın bu üzerine söylediği "Ne yaparsanız boş, ne kadar uğraşsanız da beyhude. Tayyip Erdoğan'ın kalbine de kavline de zincir vuramazsınız" sözleri ise salonda alkışla cevap buldu. 

Hamas'ı Filistin Kuvayılmilliyesi olarak gördüklerini söyleyen Erdoğan açıklamalarında şunları kaydetti:

'HAMAS TERÖR ÖRGÜTÜ İFTİRASI ATANLARDAN DEĞİLİZ'

Ellerindeki basın ve lobi gücüyle Gazze'de işledikleri cinayetlerin üstünü örtebileceklerini düşünüyorlar. Sizin tehditlerinize ve baskılarınıza asla boyun eğmeyiz. Birileri dönse de biz yolumuzdan dönmeyiz, dönmeyeceğiz.

Sırf İsrail ve Batılı destekçileri öyle istedi diye Hamas'a terör örgütü iftirası atanlardan olamayız.

Biz işgalcilere karşı vatanlarını savunan Hamaslı kardeşlerimizi Filistin'in Kuvayımilliyesi olarak görmeye devam edeceğiz.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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