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Ankara’da toplu taşıma olarak kullanılan teleferik süresiz olarak hizmete kapatıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ankara’da toplu taşıma olarak kullanılan teleferik süresiz olarak hizmete kapatıldı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

EGO Genel Müdürlüğü, Başkent'in önemli ulaşım ağlarından biri olan Yenimahalle ile Şentepe arasında faaliyet gösteren teleferik hattının, Mimarlar Odası'nın 2013 yılında açtığı dava sonucunda "süresiz olarak kapatıldığını" duyurdu. Konuya ilişkin tüm detaylar şu şekilde...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) bağlı EGO Genel Müdürlüğü, Yenimahalle ile Şentepe arasında hizmet veren teleferik sisteminin süresiz olarak kapatıldığını duyurdu. Bu kararın, Mimarlar Odası'nın 2013 yılında açtığı dava sonucunda alındığı belirtildi. Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, mahkemenin imar planının iptaline karar vermesi üzerine, teleferik işletmesinin yeni bir düzenleme yapılana kadar süresiz olarak kapatıldığı ifade edildi. Konu ile ilgili detaylar şöyle...

Ankara’da toplu taşıma olarak kullanılan teleferik süresiz olarak hizmete kapatıldı - 1. Resim

ANKARA YENİMAHALLE-ŞENTEPE TELEFERİK KAPATILDI MI?

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Mimarlar Odası tarafından 2013 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesine açılan dava sonuçlandı ve mahkeme, imar planının iptaline karar verdi. Bu kararın sonucunda teleferik işletmemiz, yeni bir düzenleme yapılana kadar süresiz olarak kapatılmıştır. Ancak, vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için ulaşım hizmeti aynı güzergahta 271 numaralı otobüs hattında ek seferler düzenlenerek sürdürülecektir."

Ankara’da toplu taşıma olarak kullanılan teleferik süresiz olarak hizmete kapatıldı - 2. Resim

Yenimahalle ile Şentepe arasında hizmet veren teleferik sistemi, kapatılmasının ardından alternatif bir ulaşım seçeneği olarak ek otobüs seferleriyle desteklenecek. Bu kararın, teleferik hizmetinden yararlanan vatandaşlar arasında nasıl bir etki meydana getireceği ve teleferik sisteminin geleceği hakkındaki gelişmeler ise yakından takip edilmeye devam edilecek.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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