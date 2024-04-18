Antalya'daki teleferik faciasında yeni gelişme! Kepez Belediye Başkanı Kocagöz'ün tutukluluk itirazı reddedildi

Antalya'da bir kişinin hayatını kaybettiği teleferik faciasında yeni bir gelişme yaşandı. Facia sonrası tutuklanan Kepez Belediye Başkanı Kocagöz'ün tutukluluğa itiraz talebi mahkemece reddedildi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 13 Nisan'da meydana gelen teleferik faciasında yeni bir gelişme yaşandı. Bir kişi hayatını kaybettiği, 7 vatandaşın ise yaralandığı facianın ardından tutuklanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tutukluluğa itirazı mahkeme tarafından değerlendirildi.

İTİRAZ REDDEDİLDİ

Konyaaltı ilçesindeki Sarısu-Tünektepe Teleferik Tesisleri'nde meydana gelen kazada 1 kişinin hayatını kaybetmesi, 7 kişinin yaralanmasıyla ilgili tutuklanan Kocagöz'ün avukatı, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına itiraz başvurusu yaptı. 32. Asliye Ceza Mahkemesi, itirazı reddetti.

NE OLDU?

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluğun yaşandığı teleferik tesisinde 12 Nisan'da meydana gelen kazada, parçalanan kabinden düşen 1 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Sistemin durmasıyla havada asılı kalan 24 kabindeki 174 kişi yaklaşık 23 saat süren çalışmaların sonunda kurtarılmıştı.

Kazaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden, aralarında eski ANET Genel Müdürü olan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı.