Tokat'taki 5.6'lık deprem sonrası korkutan uyarı! 6.6'lık deprem potansiyeline sahip

Tokat meydana gelen depremin ardından uzman isimlerden peş peşe uyarılar geliyor. Afet yönetimi uzmanı Doç. Dr. Özmen 6,6 büyüklüğünde deprem beklentisiyle korkuttu.

Tokat'ın Sulusaray ilçesi 5.6 şiddetinde depremle sallandı. Şiddetli deprem Tokat dahil 7 ilde hissedildi. Yozgat'ta binalar yıkıldı. Depremde 5 kişi yaralanırken bölgede şiddetli artçılar sürüyor. Tokat en son 4.0 ve 4.4'lük iki büyük artçıyla daha sallandı.

Bölgede hareketlilik sürerken Afet yönetimi uzmanı Doç. Dr. Özmen'den dikkat çeken uyarılar geldi. Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve afet yönetimi uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen, 6,6 büyüklüğünde deprem beklentisiyle korkuttu.

DÜNYANIN EN AKTİF FAY HATTI

Depremin meydana geldiği bölgede, dünyanın ve Türkiye'nin ve en aktif faylarından biri olan Kuzey Anadolu Fayı'nın bulunduğuna işaret eden Özmen, "Bugün yaşanan depremler, Kuzey Anadolu Fayı'nın güneybatıya doğru uzanan İç Anadolu'ya doğru giden kollarından biri olan Buğdaylı fayı üzerinde meydana geldi. Dün geceden bu saate gelene kadar Tokat'taki bütün depremler, bu fay hattı üzerinde gerçekleşti. Bu da sağ yanal doğrultu atımlı bir fay ve yaklaşık 24 kilometre uzunluğunda." diye konuştu.

6.6'LIK DEPREM POTANSİYELİ VAR

Özmen, bir fayın üretebileceği deprem büyüklüğünün ne kadar olacağının, fayın uzunluğu ve geçmişte meydana gelen deprem verilerinin yer aldığı ampirik formüllerle hesaplanabileceğine dikkati çekerek, "Bu hesaplamalarla Buğdaylı fayının 6,6 büyüklüğüne kadar deprem üretme potansiyeline sahip bir fay olduğunu görüyoruz. MTA tarafından yapılan çalışmalarda da bu fayın diri bir fay hattı olduğu ortaya konulmuştu ancak zamanı bilinmiyordu. Her ne kadar zamanı bilinmiyorsa da deprem üretme potansiyelinin var olduğu bilinen bir fay hattıydı." ifadelerini kullandı.

Dün gece aynı ilçede önce 4,7, sonra 4,1 büyüklüğünde depremler meydana geldiğini hatırlatan Özmen, "Tokat'ta gece meydana gelen depremleri ana deprem gibi yorumluyorduk ancak 5,6 depremi meydana gelince diğer iki deprem bunun öncü şoku durumuna geldi." dedi.