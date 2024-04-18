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Tokat'ta en tedirgin gece! 5.6'lık depremi atlatanlar geceyi dışarda geçiriyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Tokat&#039;ta en tedirgin gece! 5.6&#039;lık depremi atlatanlar geceyi dışarda geçiriyor

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tokat’ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede şiddetli artçılar devam ediyor. Dün akşamdan bu yana 30'un üstünde büyük depremin yaşandığı Tokat'ta vatandaşlar soluğu dışarıda aldı. Birçok vatandaş 5.6'lık depremin ardından geceyi dışarda geçirmeye hazırlanıyor.

Türkiye Tokat'ta yaşanan depremle sarsıldı... Tokat’ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Dün akşamdan bu yana 30'un üstünde büyük depremlerin yaşandığı Tokat'ta vatandaşlar geceyi dışarıda geçiriyor.

TOKAT'LILAR SOLUĞU DIŞARIDA ALDI

Akşam saat 18.11'de Tokat’ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5.6’lık deprem sonrası vatandaşlar soluğu dışarıda aldı.

Tokat'ta en tedirgin gece! 5.6'lık depremi atlatanlar geceyi dışarda geçiriyor - 1. Resim

Depreme evinde ve işyerinde yakalanan vatandaşlar yeni bir deprem korkusuyla kendilerini dışarıya attı.

Tokat'ta en tedirgin gece! 5.6'lık depremi atlatanlar geceyi dışarda geçiriyor - 2. Resim

Bazı vatandaşlar evlerinin önünde ateş yakarak soğuktan korunurken bazı vatandaşlar ise evlerinin önünde toplanarak çay içerek yemeklerini yedi.

Tokat'ta en tedirgin gece! 5.6'lık depremi atlatanlar geceyi dışarda geçiriyor - 3. Resim

Evlerinin önünde ailecek vakit geçiren vatandaşlar çocukların etkilenmemesi için piknik ortamı oluşturdu.

 

Depreme evinde yakalanan 70 yaşındaki Osman Erten, korku dolu anları anlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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