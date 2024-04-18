Tokat'ta en tedirgin gece! 5.6'lık depremi atlatanlar geceyi dışarda geçiriyor

Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 18 Nisan 2024 23:01 - Güncelleme: 18 Nisan 2024 23:16 - Güncelleme:

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Tokat’ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede şiddetli artçılar devam ediyor. Dün akşamdan bu yana 30'un üstünde büyük depremin yaşandığı Tokat'ta vatandaşlar soluğu dışarıda aldı. Birçok vatandaş 5.6'lık depremin ardından geceyi dışarda geçirmeye hazırlanıyor.