Galatasaray-Adana Demirspor maçı bu akşam 20.00’da başlayacak

Galatasaray, rakiplerini geride bırakarak liderlik koltuğuna oturmuş durumda. Özellikle Fenerbahçe'yi mağlup ederek puan farkını 4'e çıkarmış olmaları sarı-kırmızılıları bu maça daha da motive ediyor. Ancak Adana Demirspor'un son haftalardaki istikrarlı performansı ve ev sahibi avantajı, Galatasaray için zorlu bir sınavın habercisi olarak görülüyor. Peki Galatasaray-Adana Demirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Tüm detaylar şu şekilde...

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında kritik bir karşılaşma heyecanla bekleniyor. Adana Demirspor ile Galatasaray bu akşam mücadele için sahaya çıkacak. Özellikle Galatasaray'ın liderlik yarışındaki konumu ve Adana Demirspor'un evindeki performansı bu maçı daha da önemli hale getiriyor. Detaylar şu şekilde...

GALATASARAY-ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray, Fenerbahçe'yi yenerek puan farkını 4'e çıkardı ve liderlik koltuğunda oturuyor. Bu nedenle, derbi haftasında puan kaybına tahammülü olmayan sarı-kırmızılılar, Adana Demirspor karşısında kesin bir galibiyet hedefliyor. Ancak Zaha'nın kadroda yer almaması gibi bazı eksiklerin bulunması takımı zorlayabilir.

Adana Demirspor ise son haftalarda istikrarlı bir performans sergiliyor. Ligdeki son 5 maçında 3 beraberlik, 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan ekip savunma hattıyla dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar ligin en az gol yiyen takımı olarak dikkatleri üzerine çekiyor.

Galatasaray-Adana Demirspor maçı 26 Nisan Cuma günü Yeni Adana Stadyumu'nda saat 20:00'da başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY MUHTEMEL 11

Muhtemel 11'ler ise şu şekilde:

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Barış Alper, Ziyech, Icardi.

Galatasaray'ın liderlik yarışındaki kararlılığı ve Adana Demirspor'un evindeki avantajı, maçın kritiğini arttırıyor. Taraflar arasındaki rekabet ise geçmişe dayanıyor. İki takım arasında oynanan 39 maçın 21'ini Galatasaray, 9'unu ise Adana Demirspor kazandı. Ancak, ev sahibi ekip Adana Demirspor kendi sahasındaki performansıyla öne çıkıyor.

Galatasaray'ın kalan maçları arasında Adana Demirspor maçı önemli bir dönüm noktası olacak. Ardından takım Sivasspor'u ağırlayacak ve zorlu bir sürece girecek. Liderlik koltuğunu koruma adına sarı-kırmızılıların, bu maçlardan alacağı sonuçlar büyük önem taşıyor.