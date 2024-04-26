Derbide dümen Fred'in elinde! Kritik maçta sarı lacivertlilerin saha için lideri sambacı olacak

Şampiyonluk hayalini kovalamak için kalan maçlarda puan kaybına tahammülü olmayan Fenerbahçe, yeniden çıkış hedeflediği Beşiktaş derbisine Fred’in önderliğinde çıkacak

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Sivas’ta iki puandan çok daha fazlasını kaybeden Fenerbahçe, şampiyonluk umuduna yeniden tutunmak istediği Beşiktaş derbisine büyük bir ciddiyetle hazırlanıyor. Siyah beyazlıları en detaylı şekilde analiz eden İsmail Kartal ve ekibi, tüm planlarını galibiyet üzerine yaparken, Fred’in liderliğiyle ilerleme kararı aldı. Derbide zaferin orta sahadan geçeceğini düşünen Kartal, ipleri sambacıya teslim edecek. Fenerbahçe’nin tüm hücum organizasyonunu yönetecek olan Fred, aynı zamanda savunmayı da başlatacak isim olarak tek kelimeyle beyin görevi üstlenecek. Sambacının en büyük yardımcısı ise partneri İsmail Yüksek olacak.

YÜKSEK SİGORTA

Fred ile özel olarak ilgilenen İsmail Kartal, beklentilerini detaylı şekilde anlattığı sambacıdan ekstra olarak kaleye daha fazla şut çekmesini de istedi. İsmail Kartal, Fred’in yardımcısı olarak görevlendirdiği İsmail Yüksek’le de orta sahayı tapulayıp, oyuna istediği gibi yön vermeyi planlıyor. Fenerbahçe’de orta sahanın bir diğer aktörü ise Szymanski-Mert Hakan Yandaş rekabeti sonucunda netlik kazanacak. Szymanski ilk on birin gediklisi olsa da agresif oyunuyla Mert Hakan formaya daha yakın görünüyor. En ufak bir kayıp da takımın kaosa sürükleneceğinin bilincinde olan Kartal, hesaplarını sıfır hata hesaplamasıyla yapıyor.

EN BÜYÜK GÜÇ KANATLAR

Tarihinin en skorer sezonlarından birini yaşayan Fenerbahçe’de kanat oyuncularının performansı parmak ısırtıyor. Kenarlarda görev alan isimler ligde 30 gol, 25 asistle atılan 87 golün yarısından fazlasına katkı sağladı. 11 gol, 9 asistle kariyer rekoru kıran İrfan Can en verimli isim olurken, Tadic de 9 gol, 11 asistle yıldızını parlattı. Ayrıca Cimbom, geçen sezonki 14 maçlık galibiyet serisini de tekrar edecek.

FORMAYA YAKIN

Fenerbahçe taraftarlarının “Komutan” lakabıyla andığı Mert Hakan Yandaş’ın derbide Szymanski’yi yedek bırakması bekleniyor.

DZEKO SÖZ VERDİ

Fenerbahçe’nin golcüsü Edin Dzeko, Beşiktaş’ı gözüne kestirdi. Deplasmandaki derbide ağları havalandıran Boşnak yıldız, “Kadıköy’de de boş geçmeyeceğim. Beşiktaş karşısında galibiyeti getiren golü atmak istiyorum” dedi. Son üç haftada iki gol atan Dzeko’nun sessiz kaldığı Sivas maçında Fenerbahçe puan kaybetmişti.

GÖREV BAYARSLAN'IN

Fenerbahçe – Beşiktaş maçını Volkan Bayarslan yönetecek. Kariyerinde 5. defa derbi hakemliği yapacak 46 yaşındaki Bayarslan’ın görev aldığı karşılaşmalarda ne Fenerbahçe’nin ne Beşiktaş’ın galibiyeti yok. İlk derbisine 2022-23’te çıkan Bayarslan yönetiminde, Beşiktaş-Fenerbahçe golsüz berabere kalmıştı. Sonrasında Beşiktaş, Trabzon’a bir kere kaybetti, bir beraberlik aldı. Fenerbahçe ise Galatasaray’a yenildi. Bu arada Bayarslan, F.Bahçe’nin sahadan çekildiği G.Saray ile oynanan Süper Kupa finalinin de hakemiydi.