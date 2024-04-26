Sulama göletine giren genç boğuldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sulama göletine giren genç, hayatını kaybetti.

Kırsal Ortanca Mahallesi'nde yaşayan ve zihinsel engelli olduğu öğrenilen Mustafa Durdu (21) serinlemek için mahalle yakınlarındaki hayvan sulama göletine girdi.

SU TAHLİYE EDİLDİ

Bir süre sonra Durdu'nun olmadığını fark eden ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine mahalleye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Durdu'ya ulaşılamayınca itfaiye ekipleri göletteki suyu tahliye etti. Gölette bulunan Durdu, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gencin hayatını kaybettiği öğrenildi.