Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Sulama göletine giren genç boğuldu

Sulama göletine giren genç boğuldu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Sulama göletine giren genç boğuldu

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sulama göletine giren genç, hayatını kaybetti.

Kırsal Ortanca Mahallesi'nde yaşayan ve zihinsel engelli olduğu öğrenilen Mustafa Durdu (21) serinlemek için mahalle yakınlarındaki hayvan sulama göletine girdi.

SU TAHLİYE EDİLDİ

Bir süre sonra Durdu'nun olmadığını fark eden ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine mahalleye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Durdu'ya ulaşılamayınca itfaiye ekipleri göletteki suyu tahliye etti. Gölette bulunan Durdu, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gencin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Arslantepe Höyüğü’nde yeni dönem! Kazı başkanı değişti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Drift atanlara rekor ceza! 161 sürücüye yaklaşık 6 milyon TL'lik ceza - GündemDrift atanlara rekor ceza! 161 sürücüye yaklaşık 6 milyon TL'lik cezaAfet bölgesindeki bazı illerde mücbir sebep hali uzatıldı - GündemDeprem bölgesi için flaş kararKaldırımda yürürken canından oldu: O anlar araç içi kameraya yansıdı - GündemKaldırımda yürürken canından oldu: O anlar araç içi kameraya yansıdıKurumlar Vergisi beyan verme süresi 6 Mayıs 2024 tarihine kadar uzatıldı - GündemKurumlar Vergisi beyan verme süresi 6 Mayıs 2024 tarihine kadar uzatıldıİntegral konusu yeni müfredattan kaldırıldı - Gündemİntegral konusu yeni müfredattan kaldırıldıİstanbul metrosunda intihar girişimi - Gündemİstanbul metrosunda intihar girişimi
Sonraki Haber Yükleniyor...