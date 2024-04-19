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Polislerin en zor mesaisi! Kaza yerinde görüp üzüntüye boğuldular

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Polislerin en zor mesaisi! Kaza yerinde görüp üzüntüye boğuldular

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir Ödemiş'te motosikletiyle kamyonla çarpışan ve trafik kazasına karışan motosiklet tutkunu bekçi, kaza yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine gelen polisler ise ölen kişinin mesai arkadaşları olduğunu görünce üzüntüye boğuldu.

İzmir'in Ödemiş ilçesi Otogar Kavşağı'nda motosikletiyle seyir halinde olan ve Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğünde bekçi kadrosunda görevli olduğu öğrenilen Cezmi Yeniay (30), kavşakta M.Z. idaresindeki 35 D 7245 plakalı kamyonla çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü bekçi kanlar içerisinde kalırken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Cezmi Yeniay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan olay yerine gelen polis ekipleri, motosikletiyle kazada hayatını kaybeden mesai arkadaşları Cezmi Yeniay'ın cenazesini görünce üzüntüye boğuldu. Genç bekçinin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kazaya karışan kamyon sürücüsü M.Z. ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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