Polislerin en zor mesaisi! Kaza yerinde görüp üzüntüye boğuldular

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 19 Nisan 2024 12:48 - Güncelleme: 19 Nisan 2024 13:13 - Güncelleme:

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İzmir Ödemiş'te motosikletiyle kamyonla çarpışan ve trafik kazasına karışan motosiklet tutkunu bekçi, kaza yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine gelen polisler ise ölen kişinin mesai arkadaşları olduğunu görünce üzüntüye boğuldu.