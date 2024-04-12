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Şanlıurfa'da serinlemek için dereye giren çocuk boğuldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Şanlıurfa&#039;da serinlemek için dereye giren çocuk boğuldu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bayramın son gününde acı haber Şanlıurfa'dan geldi. Serinlemek için dereye giren 15 yaşlarındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nden geçen Curcup deresine giren çocuğun bir süre sonra gözden kaybolduğunu fark eden vatandaşlar, durumu 112 ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen dalgıç polisler tarafından yapılan aramada, 15 yaşlarında bir erkek çocuğunun cesedine ulaşıldı.

Ceset kimlik tespiti için Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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