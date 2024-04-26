Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Korhan Berzeg’i arama çalışmalarında yeni bir bulgu! Hemen laboratuvara götürdüler

Korhan Berzeg’i arama çalışmalarında yeni bir bulgu! Hemen laboratuvara götürdüler

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Korhan Berzeg’i arama çalışmalarında yeni bir bulgu! Hemen laboratuvara götürdüler

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Haziran ayından beri her yerde aranan Ekonomist Korhan Berzeg’i arama çalışmaları kapsamında, bir kemik parçası daha bulundu.

Balıkesir’in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Kırsal Mahallesi’ndeki dere yatağında bulunan kemik parçalarının Ekonomist Korhan Berzeg’e (83) ait olma ihtimali üzerine yoğunlaşan arama çalışmalarında 3’üncü gün geride kalırken bölgede bir kemik parçası daha bulundu.

3 KADAVRA KÖPEĞİ ARIYOR

JASAT, asayiş jandarma ekipleri, komando timleri ile beraber 3 kadavra arama köpeği eşliğinde devam eden Fındıklı Deresi mevkiindeki arama çalışmalarında, henüz insan veya bir hayvana ait olduğu belirlenemeyen yaklaşık 10 santimetre büyüklüğünde bir kemik daha bulundu.

Korhan Berzeg’i arama çalışmalarında yeni bir bulgu! Hemen laboratuvara götürdüler - 1. Resim

LABORATUVARDA İNCELENECEK

Jandarma ekiplerinin tırmıklarla yaptıkları aramalar sonucu bulunan kemik parçası, diğer kemik parçaları gibi incelenmek üzere İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’ne gönderildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Galatasaray'ın eski hocası Domenec Torrent, dünya devine gidiyor! Yeni sezonda sahalara iniyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile basın toplantısı düzenledi - Gündem"Müsamaha gösterilmemesini ifade ettim"Ankara’da toplu taşıma olarak kullanılan teleferik süresiz olarak hizmete kapatıldı - GündemAnkara’da toplu taşıma olarak kullanılan teleferik süresiz olarak hizmete kapatıldıSulama göletine giren genç boğuldu - GündemSerinlemek için girdiği göletten cesedi çıktıDrift atanlara rekor ceza! 161 sürücüye yaklaşık 6 milyon TL'lik ceza - GündemDrift atanlara rekor ceza! 161 sürücüye yaklaşık 6 milyon TL'lik cezaAfet bölgesindeki bazı illerde mücbir sebep hali uzatıldı - GündemDeprem bölgesi için flaş kararKaldırımda yürürken canından oldu: O anlar araç içi kameraya yansıdı - GündemKaldırımda yürürken canından oldu: O anlar araç içi kameraya yansıdı
Sonraki Haber Yükleniyor...