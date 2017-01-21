Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/ PDY terör örgütüne yönelik sürdürülen operasyonlar kapsamında, Uşak merkezli 18 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen zanlılar hakkında karar verildi.Zanlılardan 19’u "terör örgütüne üye olmak" ve 'yardım' etmek suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6 kişide adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.