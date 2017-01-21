Zonguldak'ta Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında bir albay, 2 astsubay ve bir uzman çavuş gözaltına alındı. Soruşturmayı yürüten Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığında görevli bir albay, 2 astsubay ve bir uzman çavuşu gözaltına aldı.Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda bulunan bazı dokümanlara el konuldu.
Karadeniz'de FETÖ depremi
21.01.2017 - 16:21 | Son Güncelleme: 21.01.2017 - 16:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığında görevli bir albay, 2 astsubay ve bir uzman çavuş gözaltına alındı
Etiketler : karadeniz,FETÖ,
440020 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/440020.aspx
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