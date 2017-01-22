Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin (AKPM) ay sonunda yapılacak toplantısında Türkiye’nin AB üyeliği konusunda “siyasi denetime” alınması yönünde bir karar verebileceği belirtiliyor. Hükûmet, 12 yıl önce Türkiye’nin çıktığı “siyasi denetim” sürecine yeniden girilmemesi için bazı adımlar atmaya hazırlanıyor. Hükûmet, AB nezdinde yaşanan tüm bu gelişmeler üzerine eliştiri konusu yapılan bazı OHAL uygulamalarını yeniden gözden geçirme kararı aldı. AB’nin terör tanımı ile taleplerinin yerine getirilmesinin mümkün olmayacağı ancak, OHAL KHK’si ile düzenlenen gözaltı süreleri ve avukat sınırlaması gibi konularda adım atılacağı belirtiliyor. Başbakan Binali Yıldırım’ın da güvenlik zafiyetine neden olmayacak şekilde, bu konu ile ilgili çalışma yapılması için Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a talimat verdiği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, Adalet Bakanlığı, OHAL kapsamında yayınlanan KHK ile getirilen gözaltı süresinin 30 güne çıkarılması ve tutuklu ve hükümlülerin avukatları ile görüşmesine sınırlama öngören düzenlemesine yönelik değişiklik taslağı hazırladı. Bu taslakta, gözaltı sürelerinin 30 günden 7 ya da 10 güne düşürülmesi, avukatla görüşme kısıtlamasının da kaldırılması öngörülüyor. Adalet Bakanlığının yaptığı çalışma konusunda son kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vereceği belirtiliyor. Erdoğan’ın sıcak yaklaşması durumunda, AKPM Genel Kurulu öncesinde, gözaltı süreleri ve avukat sınırlamasının kaldırılması konusunda değişikliklerin yapılacağı belirtiliyor.