Otomobil kamyonun altına girdi: 1 ölü, 2 yaralı

Kastamonu’da otomobilin kamyona arkadan çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda Özkan Palabıyık (29) yönetimindeki 37 LH 469 Fiat marka otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan R.E. idaresindeki 06 JUR 04 plakalı kamyona arkadan çarptı.

KARISI VE OĞLU YARALANDI

Kamyonun altına giren otomobilin sürücüsü Özkan Palabıyık ile araçta yolcu olarak bulunan eşi Özge Palabıyık (29) ve 2 yaşındaki çocuğu A.P. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Özkan Palabıyık kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Palabıyık'ın eşi ve çocuğunun da sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.