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Haberler > Gündem > Android 15’in yeni özelliği tüm uygulamalarda karanlık mod imkanı sunacak

Android 15’in yeni özelliği tüm uygulamalarda karanlık mod imkanı sunacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Android 15’in yeni özelliği tüm uygulamalarda karanlık mod imkanı sunacak

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Android 15'in beklenen yeni özellikleri kullanıcılarına daha fazla kolaylık ve konfor sunmaya hazırlanıyor. Son olarak ortaya çıkan bir özellik kullanıcıların yüzlerini fazlasıyla güldürecek nitelikte. Android Authority tarafından paylaşılan ekran görüntüleri Android 15'in getireceği arayüz iyileştirmelerini ve güçlü özelliklerini gözler önüne seriyor. Detaylar şu şekilde...

Android 15 ile birlikte gelen önemli bir yenilik, telefonlardaki tüm uygulamaların karanlık modda kullanılabilmesi imkanı sunması. Bu özellik özellikle karanlık modu tercih eden kullanıcılar için oldukça sevindirici bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Artık uygulamalar kendi içlerinde karanlık modu desteklemeseler bile Android 15 ile bunu kullanmak mümkün olacak. Konu ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar...

Android 15’in yeni özelliği tüm uygulamalarda karanlık mod imkanı sunacak - 1. Resim

ANDROID 15 YENİ ÖZELLİK GELDİ Mİ?

Google'ın FitBit veya Amazon gibi bazı uygulamaları, karanlık moda izin vermiyor olabilir. Ancak Android 15'in sunduğu yeni özellik sayesinde, kullanıcılar bu tür uygulamaları otomatik olarak karanlık modda kullanabilecekler. Telefon ayarlarına eklenecek olan "Tüm uygulamaları karanlık yap" seçeneği sayesinde, cihazın ve cihazdaki tüm uygulamaların tek bir adımda karanlık moda geçmesi sağlanacak. Bu sayede kullanıcılar, yüksek ışık etkisinden kurtulmanın yanı sıra pil ömürlerini de daha uzun süre koruyabilecekler.

Android 15’in yeni özelliği tüm uygulamalarda karanlık mod imkanı sunacak - 2. Resim

Android 15'in bu yeni özelliği, kullanıcıların günlük kullanım deneyimini daha da iyileştirerek, beklentilerini karşılamaya yönelik önemli adımlardan birini oluşturuyor. Kullanıcıların daha keyifli ve verimli bir mobil deneyim yaşamasına olanak tanıyan bu yenilik, Android kullanıcılarının heyecanını artırıyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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