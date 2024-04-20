Bir dolu yenilik var: Apple Watch 10 gelişmiş özelliklerle geliyor!

Her yıl yeni cihazlarını severlerine tanıtan Apple bu yıl da yeni cihazları için hazırlıklarını sürdürüyor. Apple'ın takvimine göre 10 haziranda düzenlenecek olan WWDC 2024 etkinliğinde Apple Watch 10'un duyurulması bekleniyor.

Apple Watch Series 10 yayınlanan konsept görüntüleri bir süredir söylenen söylentileri doğrular nitelikte. Apple Watch Series 10'un daha ince bir kasaya ve saatin kordonlarını takmak için mıknatısların kullanıldığı bir yeni yöntem geliştirildiği söyleniyordu.

Şu anda kordonları takmanın yöntemi, kordonun ucunu saatin üst ve alt kısmında bulunan bir yuvaya kaydırarak kilit mekanizmasıyla gerçekleşiyor. Apple bu yuva girişini kaldırarak Apple Watch'un pil ömrünü artırmayı hedefliyor.

X'te konsept fotoğraflar yayınlayan @concept_central tarafından paylaşılan Apple Watch Series 10 görselleri, kordonun saatin üst ve alt kısmında bulunan bir tutacağın etrafında nasıl görüneceğini gösteriyor. Şu an kullanılan yuva Apple'ın pil geliştirmeleri konusunda zorluk çıkartsa da bu yeni yöntem Apple'ın elini rahatlatacaktır.

EKRAN GELİŞTİRMELERİ

Apple Watch Series 10'da yapılması düşünülen bir diğer değişiklik ise OLED panel yerine microLED panelin kullanılması. Apple Watch Series 10'da bu yeniliğin gerçekleşmeyeceği PhoneArena'nın haberine göre doğrulanıyor. Fakat çerçeveler daha ince olacak ve Apple Watch Series 10'da kullanılacak olan OLED panel daha parlak ve güç tüketimi açısından daha verimli olması bekleniyor. Bu da Apple'ın yeni akıllı saatinde şimdiye kadar görülmemiş en iyi pil ömrünü sağlama imkanı sunuyor.

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YENİ TANSİYON SİSTEMİ VE NABIZ OKSİMETRESİ PATENTİ

Apple Watch Series 10'da beklenen yeni özelliklerden bir diğeri de yeni tansiyon monitörüne sahip olması. Ölçüm değerlerinin çok yüksek veya çok düşük olması durumunda kullanıcıları uyaracak yeni bir sistem geliştirileceği yönünde spekülasyonlar mevcut.

Apple gelecekte bir Apple Watch modelinde, kullanıcıların gerçek tansiyon değerlerini (sistolik ve diyastolik) anlık olarak sunmayı hedefliyor. Ancak Apple'ın şimdilik kullanıcılarına tansiyonlarının çok yüksek ya da çok düşük olması durumunda bir uyarı vermekle yetiniyor.

Apple'ın nabız oksimetresi şu anda cihazlarında kullanılamıyor. Masimo, Apple'a patent ihlali nedeniyle dava açmış ve Uluslararası Ticaret Komisyonu Apple'ın aleyhine karar vermişti. ABD'de Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2'nin nabız oksimetresiyle satmasını engelleyen bir yasak çıkarıldı. Masimo'nun patenti 2028 yılında sona eriyor ve Apple bu özelliği geri getirmek istiyor. Apple 2028 yılına kadar beklemek istemiyorsa, patenti ihlal etmeyen yeni bir sensör oluşturması veya linsanslamak için Masimo ile anlaşması gerekmekte. Şu anda Apple'ın nabız oksimetresi konusunda nasıl bir karar alacağı bilinmiyor.