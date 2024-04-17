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Apple üretim üssünü Endonezya'ya genişletmeyi düşünüyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Apple üretim üssünü Endonezya&#039;ya genişletmeyi düşünüyor

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Apple CEO'su Tim Cook, ülkenin cumhurbaşkanıyla yaptığı son toplantının ardından şirketin Endonezya'daki potansiyel üretim fırsatlarını "aradığını" söyledi.

Tim Cook, Joko Widodo ile yaptığı görüşmenin ardından Endonezya'nın ekonomik büyümesini desteklemek üzere yerel üretimin artırılmasına yönelik karşılıklı ilginin altını çizdi. 

Cook, daha sonra gazetecilere verdiği röportajda "Başkanın ülkede üretim görme arzusundan bahsettik ve bu bizim ilgileneceğimiz bir konu" dedi. Endonezya, Widodo yönetiminin uluslararası ticaret için yeni bir merkez haline gelme çabasıyla, ekonomik kalkınmasını güçlendirmek için aktif bir şekilde yabancı üretimi çekmeye çalışıyor.

Apple üretim üssünü Endonezya'ya genişletmeyi düşünüyor - 1. Resim

Bu durumun asıl sebebi Apple'ın Çin'e olan bağımlılığı. Tim Cook, yaptığı görüşmelerle potansiyel yatırım yapacağı ülkeyi seçmeye çalışıyor. 

Apple, Çin'in içerisinde bulunduğu jeopolitik, ekonomik ve COVID nedeniyle oluşan üretim aksakları gibi riskler karşısında alternatif plan oluşturmaya çalışıyor. MacRumors'un bilgilerine göre halihazırda Vietnam ve Hindistan'da üretim kapasitelerini artırmak için görüşmeler gerçekleştirdi.

Tim Cook yaptığı açıklamada "Endonezya'daki yatırım kabiliyetlerinin sonsuz olduğunu düşünüyorum. Yatırım yapmak için pek çok harika yer var ve biz de yatırım yapıyoruz. Ülkelere inanıyoruz." diye ekledi. 

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Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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