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Haberler > Teknoloji > Tim Cook, Apple'ın Vietnam'da olan yatırımlarını artırmak istiyor!

Tim Cook, Apple'ın Vietnam'da olan yatırımlarını artırmak istiyor!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Tim Cook, Apple&#039;ın Vietnam&#039;da olan yatırımlarını artırmak istiyor!

Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'li teknoloji devi Apple'ın Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook, "Vietnam gibi başka bir ülke olmadığını" belirterek, ülkeye yatırımları artırmak istediğini söyledi.

Apple'dan yapılan açıklamaya ve Vietnam basınındaki haberlere göre Cook, Vietnam'ı ilk ziyaretinde Başbakan Pham Minh Chinh ile bir araya geldi.

Cook, Başbakan Pham Minh Chinh ile görüşmesinde Vietnam gibi başka bir ülke olmadığını dile getirerek, Apple ürünlerinin üretildiği Vietnam'da yatırımlarını artırmak istediğini dile getirdi.

Tim Cook, Apple'ın Vietnam'da olan yatırımlarını artırmak istiyor! - 1. Resim

Yatırım planına ilişkin detaylar açıklanmadı.

Apple'ın ve anlaşmalı üreticilerin, Çin'e ilişkin jeopolitik risk algısının artması ve Kovid-19 salgını döneminde uygulanan karantina tedbirlerinin fabrika üretimini ve tedarik zincirlerini aksatması nedeniyle son dönemde üretimi Vietnam ve Hindistan gibi çevre ülkelere kaydırmak üzere girişimlerde bulunduğu belirtiliyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Anadolu Ajansı
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