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Haberler > Teknoloji > Apple Notes uygulaması iOS 18 güncellemesi ile daha güçlü hale gelecek!

Apple Notes uygulaması iOS 18 güncellemesi ile daha güçlü hale gelecek!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Apple Notes uygulaması iOS 18 güncellemesi ile daha güçlü hale gelecek!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Apple'ın dikkat çekmeyen uygulamalarından biri olan Apple Notes, şirketin haziran ayında yayınlayacağı iOS 18 güncellemesi ile iki yeni dikkat çekici özelliğe kavuşacak.

AppleInsider'in edindiği bilgilere göre yeni özellikler arasında, halihazırda bulunan Sesli Notlar'a benzer bir şekilde uygulama içerisinde bulunacak bir ses kayıt desteğine kavuşacak. 

Bu özellik şu anda iOS 18 ve macOS 15 için geliştirme aşamasında ve nihayet iPadOS'un yeni sürümünde yer alması bekleniyor.

Apple Notes uygulaması iOS 18 güncellemesi ile daha güçlü hale gelecek! - 1. Resim

MATAMATİK NOTLARI

iOS 18 ile birlikte güncellenecek olan Notes uygulamasının yeni özelliklerinden biri de Apple'ın Hesap Makinesi uygulamasından yararlanmasına ve onunla iletişim kurmasına olanak tanıyacak "Math Notes" adlı yeni bir özelliğe kavuşacağı söylendi.

Apple'ın iOS 18 ile Notlar uygulamasına ekleyeceği yeni özellikler Microsoft'un OneNote uygulamasında halihazırda kullanılabilir. Apple görünüşe göre OneNote uygulamasını beğenmiş olacak ki kendi platformuna büyük olasılıkla benzer özellikleri ekleyecek.

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iOS 18 NE ZAMAN ÇIKACAK

Bu özelliklerin, Apple'ın Haziran ayındaki Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC) sırasında yayınlanacak ilk beta sürümü ile birlikte görücüye çıkması bekleniyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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