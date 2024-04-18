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Kırgızistan'da TikTok'a erişim kısıtlandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
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Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kırgızistan'da, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'a erişim kısıtlandı.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan TikTok yasaklarla tekrar gündeme geldi. Kırgızistan'da yaşayan insanlar sosyal medya platformu TikTok uygulamasına Google, Opera ve Safari gibi tarayıcılar üzerinden erişim sağlayamadılar.

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Cep telefonlarındaki Apple ve Google Play Store uygulamalarından yüklenen TikTok sürümü ise çalışmaya devam ediyor.

Kırgızistan'da TikTok'a erişim kısıtlandı - 1. Resim

Ağustos 2023'te Kırgızistan'da bulunan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığı, çocukları ahlaki eğitimlerini olumsuz yönde etkileyebilecek bilgilerden korumak için ülkede TikTok'u yasaklama kararı almışlardı.

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Bakanlık, aldığı kararın uygulanması için aynı gün içerisinde Kırgızistan Dijital Kalkınma Bakanlığında başvuruda bulunmuş fakat geri dönüş alamamışlardı. Dijital kalkınma bakanlığı bugünden itibaren internet sağlayıcılarına TikTok'u engellemeleri için yazı gönderdi. 

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Anadolu Ajansı
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