Bir internet sitesi, 627 milyon kişinin mesajlarını satıyor!

Spy.pet web sitesinin 14.000'den fazla herkese açık Discord sunucularından yaklaşık 620 milyon kullanıcının yazdığı, 4 milyardan fazla açık mesajı topladığı iddia ediliyor. Bu bilgileri isteyen kişiler satın alabiliyor.

Oyuncuların sıklıkla kullandığı sesli sohbet ve mesajlaşma uygulaması olan Discord, kullanıcıların verilerinin güvenliği konusunda sıkıntı yaşıyor. web sitesi ismi verilen bir web sitesi, milyonlarca kişinin gönderdiği mesajları topladığını iddia etti.

Spy.pet isimli web sitesi 2023'ten bu yana herhangi bir duraksama olmadan kullanıcıların sunucu faaliyetlerini kayda alıyor. The Register'in aktardığı bilgilere göre web sitesi botlar yardımıyla Discord'un verilerini kaydediyor. Bir insan 14.000'den fazla sunucuyu aynı anda takip etmesi imkansız olacağı için bir bot yardımı ya da yapay zeka desteğiyle bu bilgileri kayıt altına alındığı iddia ediliyor.

HER ŞEY YASAL MI?

web sitesi'in topladığı veriler kullanıcıların istekleri üzerine şekillenmiş. Herkese açık sunucularda mesaj yazan kullanıcıların bilinen tüm kullanıcı isimleri, Steam ve GitHub gibi Discord hesabına bağlı olduğu sosyal medya hesapları, katıldığı farklı Discord sunucuları ve yazdığı mesajları gösteren bir sekmeye sahip.

Bir uygulamanın içerisinde kullanıcıların profillerini görüntülemek gizliliği ihlal eden bir durum değil, fakat bu bilgileri toplayıp satmak gizliliği ihlal eden bir durum.

NE KADAR ÜCRET İSTENİYOR?

web sitesi sitesinde kullanıcı profillerine bakmak, konuşma arşivlerine erişmek için kredi satın almalısınız. Her bir kredi bir sent olacak şekilde düzenlenmiş. Bir kullanıcı profiline bakmak için on kredi harcamalısınız (Eğer o kullanıcı sisteme kayıtlıysa 7 kredi). web sitesi'in içerisinde bulunan ödeme sayfasını ziyaret ettiğinizde sadece kripto para ile ödeme yapılabileceği görülüyor.

Ödeme yönteminin içerisinde kurumsallara özel bir bölüm dahi var. web sitesi, yapay zeka modellerini Discord mesajlarıyla eğitmek isteyen şirketler için bu hizmeti satıyor. İstihbarat arayan devlet görevlilere de bu hizmet satılıyor.

DDOS SALDIRISINA MARUZ KALDI

web sitesi'in şubat ayı boyunca DDoS saldırısına maruz kaldığı ancak site sahibinin bunu önemsemediği belirtiliyor. Site sahibi, "Tüm bu saldırılar şahsıma ya da genel olarak web sitesine çok az zarar verdi" açıklamasını yaptı. "Tum bu çabalar sadece 50 dakikalık bir kesintiye neden oldu sadece o kadar"

Eğer bir Discord kullanıcısı, site içerisinde kullanıcı bilgilerini kaldırmak isterse web sitesi bunu yapmıyor. Kaldırma talebini oluşturacağınız sayfaya girdiğinizde karşınıza Spider-Man filmindeki Jonah Jameson'un espiri haline gelen "Ciddi Misin?" repliği karşınıza çıkıyor. Web sitesi kullanıcıların verilerini sildirme talebi pek umurlarında değil gibi görünüyor.

DİSCORD KONU İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Discord, sohbet toplama sitesine karşı herhangi bir işlem yapılıp yapılmaması gerektiğini araştırdığını söyledi.

"Discord, kullanıcılarımızın gizliliğini ve verilerini korumaya kararlıdır. Hizmet şartlarımızın ve topluluk kurallarımızın ihlal edildiğini tespit edersek, politikalarımızı uygulamak için uygun adımlar atacağız. Bu devam eden bir soruşturma olduğu için daha fazla yorum yapamıyoruz" açıklamasını yaptı.