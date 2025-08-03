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18 ülkede pazarı silip süpürdü, gözünü Türkiye'ye çevirdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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18 ülkede pazarı silip süpürdü, gözünü Türkiye&#039;ye çevirdi
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Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Robot süpürge pazarında 18 ülkede zirveye çıkan Dreame, 30 milyon haneye ulaşırken Türkiye’de yeni mağaza açmaya hazırlanıyor.

ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ - Akıllı temizlik teknolojileri alanında faaliyet gösteren Dreame Technology, Frost & Sullivan’ın yayımladığı 2025 yılı ilk yarı raporuna göre robot süpürge pazarında 18 ülkede liderliğe yükseldi.

Ocak-mayıs döneminde robot süpürge satış geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 178 oranında artan Dreame’nin Kuzey Amerika’daki gelirleri yıllık bazda yüzde 362 artış göstererek rekor bir büyüme kaydetti.

"LİDERLİĞE OYNAMAYI HEDEFLİYORUZ"

Dreame ürünlerinin 100’den fazla ülkede, 30 milyondan fazla haneye ulaştığını belirten Dreame Türkiye Ülke Müdürü Engin Cesurer, “Dreame olarak akıllı temizlik çözümlerinde liderliğe oynamayı hedefliyoruz. İstanbul’da açmayı planladığımız yeni mağazamız, Türkiye pazarına verdiğimiz önemin bir göstergesi” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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