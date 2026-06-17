Tırnak altlarında görülen renk değişimlerinin cilt kanserinin belirtisi de olabileceğini belirten uzman isim, “Eğer bu değişiklik malign melanoma kaynaklıysa, bu cilt kanserleri arasında en hızlı ilerleyen ve en tehlikeli türlerden biridir. Mutlaka dikkat edilmeli diyerek uyardı.

Tırnaklarda görülen renk değişikliklerinin bazı önemli hastalıkların habercisi olabileceğini belirten Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Yakup Çil, uyardı. Çil, "Tırnaklar, parmak uçlarının daha iyi hissedilmesini sağlayarak tutma fonksiyonuna katkıda bulunur. Aynı zamanda vücuttaki bazı hastalıkların erken tanınmasında da ipuçları verebilir" dedi.

Tırnak altındaki gizli tehlike! Renk değişimine dikkat, kanserin habercisi olabilir

“DİKKATE ALINMALI”

Vitamin eksikliklerinde tırnakların zayıf ve kırılgan hale gelebileceğini belirten Dr. Çil, tırnak yapısındaki değişimlerin dikkate alınması gerektiğini belirtti.

“CİLT KANSERİNDEN KAYNAKLANABİLİR”

Dr. Çil, tırnaktaki renk değişimlerinin farkı sebepleri olabileceğini belirterek şunları söyledi:

Bu lekelenmeler iyi huylu bir ben, travmaya bağlı gelişen kanama ya da malign melanoma adı verilen ciddi bir cilt kanserinden kaynaklanabilir. Eğer yakın zamanda tırnak bölgesinde bir yaralanma ya da darbe söz konusu değilse ve buna rağmen tırnak altında renk değişikliği oluştuysa, bu durum mutlaka ciddiye alınmalıdır.

Tırnak altındaki gizli tehlike! Renk değişimine dikkat, kanserin habercisi olabilir

“EN TEHLİKELİ TÜRLERDEN BİRİ”

Tırnak altındaki lekelenmelerin göz ardı edilmesinin ciddi sonuçlara yol açabileceğini ifade eden Dr. Çil, şöyle uyardı:

Eğer bu değişiklik malign melanoma kaynaklıysa ve tanıda gecikilirse, hastalık hızlı bir şekilde vücuda yayılım gösterebilir. Malign melanoma cilt kanserleri arasında en hızlı ilerleyen ve en tehlikeli türlerden biridir. Bu hastalıkta erken tanı ve erken tedavi hayat kurtarıcıdır. Erken dönemde müdahale edildiğinde tedavi süreci daha başarılı ilerlerken, gecikme durumunda çok daha ciddi tablolar ortaya çıkabilir.

Tırnak altındaki gizli tehlike! Renk değişimine dikkat, kanserin habercisi olabilir

Haberle İlgili Daha Fazlası