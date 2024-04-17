2024 yılının sonunda sevilen Windows özellikleri aramızdan ayrılacak!

Microsoft, Copilot ve diğer yeni özellikleri Windows 11'e ekleyerek işletim sistemini değiştirmeye devam ediyor. Ancak her yeni özellikte eski özellikler kaldırılıyor ya da Windows'un desteği kesiliyor. Bu durum kullanıcıları heyecanlandırsa da sevilen özelliklerin kaldırılması kullananları üzüyor.

2024 yılında 24H2 olarak adlandırılan yeni Windows 11 sürümü ile işletim sistemi büyük değişikliklere uğrayacak. Ancak bu yıl Windows 11özellikleri için zorlu geçecek. İşte artık kaldırılacak araç ve uygulamalardan bazıları:

32 BIT ARM UYGULAMALARI DESTEKLENMEYECEK

Teknoloji dünyası uzun bir süredir 32 bit Arm uygulamalarını kullanmaktan uzaklaşıyor. Microsoft, 2024 yılında Windows 11'de de bu uygulamalarla verdiği desteği resmen durduruyor. Windows 8'den bu yana Windows PC'ler için 32 bit Arm işlemci bulunmuyor. 64-bit'e güncellenmemiş tüm uygulamalar artık desteklenmeyecek.

Windows kullanıcıları bu durumdan pek etkilenmeyecekler. Uygulamalar uzun zaman önce Arm64 için güncellendi ya da yeni çıkan uygulamalar Arm64 için üretildi. Fakat eski 32 bit Arm versiyonlu uygulama kullanan kullanıcılar bu durumdan zarar görebilir.

ADIM KAYDEDİCİ ARTIK YOK

Windows'ta bilgisayarınızdaki eylemleri kaydetmenizi sağlayan kullanışlı bir araç. Video kaydetmekten daha farklı olan bu sistem bilgisayarınızda yaptığınız her tıklama veya dokunma sonrasında ekranın fotoğrafını çekiyordu. Adım Kaydedici uzun süre kullanılmadığından Windows bu uygulama yerine Ekran Alıntısı Aracı'nı geliştirdi. Windows'un bu yeni özelliği sayesinde artık ekranınızı daha kolay bir şekilde kaydedebiliyorsunuz.

Adım Kaydedici'nin bu yıl kaldırılacağı tam olarak kesin olmasa da, resmi olarak modası geçmiş olarak işaretlendi. Microsoft bu değişiklik hakkında kullanıcıları 2024'ün başlarında bilgilendirmeye başladı, bu nedenle yakında aşamalı olarak kaldırılabilir.

KONUŞMA TANIMA ÜLKEMİZDE YOKTU WINDOWS'TA DA ARTIK YOK

Kullanımdan kaldırılan bir diğer uygulama ise Windows Konuşma Tanıma özelliği. Bu araç bilgisayarınızı konuşarak kontrol etmenizi sağlıyordu. Ancak Microsoft 2022 yılında daha güncel olan Sesli Erişim adında yeni bir seçeneği kullanıma sundu.

Her iki uygulama da Türkçeyi desteklemiyordu. Türk Windows kullanıcıları bu özelliğin kaldırılmasından etkilenmezken

WINDOWS WORLDPAD KALDIRILIYOR

WordPad'in kaldırılması, kullanıcıların en önemli kayıplardan bir tanesidir. WordPad, Not Defteri ile Microsoft Word arasında konumlandırılmış bir metin düzenleme uygulamasıdır. Metin biçimlendirme seçeneklerini ücretsiz bir şekilde sunan WordPad, Microsoft Word'e kıyasla daha az özelliğe sahip olsa da ücret ödemek istemeyen kişilerin ilk seçeneklerinden bir tanesiydi.

Görünüşe göre Microsoft, Not Defteri ile WordPad arasında yaptığı seçimi Not Defterinden yana kullanmışa benziyor. Microsoft Word çok daha fazla özellik sunuyor ve web sürümünü web sitesinden kullanmak istediğinizde bir ücret ödemeniz istenmiyor.

WordPad'in bu yılın sonlarına doğru çıkacak olan Windows 11 sürüm 24H2 ile kaldırılacağı resmi olarak onaylandı.

MİCROSOFT VR DAHA ÇIKMADAN İPTAL EDİLDİ

Windows 10 piyasaya çıktığında, Microsoft artırılmış gerçeklik sektörünün çok büyüyeceği fikrine kapılmıştı. Bununla birlikte, Apple Vision Pro'da olduğu gibi bir konsept tasarlanmış fakat Microsoft bir süredir bu projede herhangi bir adım atmadı. Windows Karma Gerçeklik projesi herhangi bir gelişme gösteremediği için Microsoft bu projeden vazgeçiyor.

Windows Mixed Reality'nin de 24H2 sürümü ile Windows 11'den kaldırılacağı doğrulandı.

WİNDOWS'TA ÇALIŞAN ANDROİD UYGULAMALARI

En önemli haber, ilk duyurulduğunda büyük olay olan ve nihayet 2022'nin başında gelen Windows 11'in Android uygulamaları desteği ile ilgili. Ancak, lansmanından sadece iki yıl sonra, Microsoft aniden platformu acil olarak kapattığını duyurdu.

Android için Windows Alt Sistemi çoktan kaldırıldı, bu sadece bu yıl gerçekleşecek bir durum değil. Artık Android uygulamalarına (resmi olarak tek yolu) onları bilgisayarınıza çoktan yüklemiş olmanızdır. Gizchina'ya göre yeni bir bilgisayar kurduğunuzda ya da format attıktan sonra artık böyle bir seçeneğiniz yok.

Farklı uygulamalar sayesinde Android uygulamalarınızı Windows'ta çalıştırabilirsiniz.

Yeni gelecek Windows 11 24H2 güncellemesini değerlendirecek olursak yapay zeka yetenekleri oldukça geliştirilmiş ve yeni özellikleri ile kullanıcıları heyecanlandıracak bir güncelleme olacak.