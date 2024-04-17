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Haberler > Teknoloji > Boston Dynamics'in ürettiği Atlas robot huzurevine yerleşiyor!

Boston Dynamics'in ürettiği Atlas robot huzurevine yerleşiyor!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Boston Dynamics&#039;in ürettiği Atlas robot huzurevine yerleşiyor!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Boston Dynamics, 11 yıl önce tanıttığı insansı robot Atlas'ı emekliye ayırıyor. DARPA tarafından finanse edilen robot, insanlar için güvenli olmayan alanlara girerek verilen görevleri yerine getirmesi için tasarlanmıştı.

Kıvrak dans hareketleri, kaldırdığı ağır yükler, çevik hareketleri ve denge gösterileriyle sosyal medya da yıldız haline gelen Atlas, şirketin yayınladığı YouTube videosuyla emekliye ayrılacağı duyuruldu.

Boston Dynamics'in ürettiği Atlas robot huzurevine yerleşiyor! - 1. Resim

YouTube açıklamasında "Atlas neredeyse on yıldır hayal gücümüzü ateşledi, yeni nesil robotikçilere ilham verdi ve bu alandaki teknik engelleri aştı. Şimdi hidrolik Atlas robotumuzun arkasına yaslanıp dinlenmesinin zamanı geldi" dendi.

Boston Dynamics'in Atlas'a vedası robotun yapabildiği harika yetenekleri göstermekle de kalmıyor aynı zamanda robotun bu günlere nasıl geldiğine dair görüntüler de içeriyor. Atlas, bir alet çantasını fırlatmanın ve platformlar arasında sıçramanın yanı sıra klipte birkaç kez kayıyor, takılıyor ve düşüyor. Garip bir şekilde bu yaptığı hatalar robotu daha insansı gösteriyor.

Boston Dynamics ürettiği farklı robotlar ile Atlas'a kıyasla daha ticari olarak başarılı robotlara sahip. Yine de bu, şirketin insansı robotları için yolun sonu değil bir başlangıç. Engadget'in haberine göre veda videosunun açıklama kısmında "Atlas platformuyla bugüne kadar başardığımız her şeye bir göz atın" deniyor. 

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Boston Dynamics'in ürettiği Atlas robot huzurevine yerleşiyor! - 2. Resim

Atlas, 11 yıl önce piyasaya çıktığında robot teknolojileri günümüzdeki kadar gelişmiş değildi ve sektöre öncülük etti. Boston Dynamics'in şu anda geliştirdiği robotların atası olarak anılan Atlas, yaptığı hatalar ve başarılar ile şu anki teknolojiye yıllarca destek verdi ve geliştirdi. Artık dinlenme zamanı... 

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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