Amazon Music yeni çalma listesi oluşturucu yapay zekası Maestro'yu piyasaya sürdü!

Müzik uygulamaları yapay zeka özelliklerini kendi platformlarına eklemeye devam ediyor. Amazon Music "Maestro" adını verdiği yapay zeka özelliğini tanıttı. Henüz test aşamasında olan özellik, yakında tüm kullanıcılar için kullanıma sunulacak.

Amazon Music yapay zeka özelliği olan Maestro ile istediğiniz zaman istediğiniz çalma listesini oluşturmanızı kolaylaştıracak ve eğlenmenizi sağlayacak olan yeni özelliğini tanıttı.

Amazon Music kullanıcıları, nasıl bir çalma listesi oluşturmak istediklerini tıpkı Spotify'ın duyurduğu yeni yapay zeka özelliği gibi metin komutlarıyla Maestro'ya iletecek. Yapay zeka verilen komutlara göre sizlere uygun listeler oluşturacak. Spotify ile farkı Maestro'da emoji kullanmak mümkün olacak.

Amazon'un verdiği bilgilere göre kullanıcılar bu listeleri kütüphanelerine kaydedebilecek ve diğer kullanıcılar ile paylaşabilecek.

Maestro'ya verebileceğiniz bazı komutlar:

😭 ve 🍝 yiyorum (ağlıyorum ve yemek yiyorum)

👶zeki yap (bebeğimi zeki yap)

2000'ler Türkçe pop

🏜️🌵🤠(vahşi batı müzikleri)

🎤🚿🧼(duşta söylenecek müzikler)

Maestro'nun arkasındaki teknoloji şu anda çok yeni olduğu için bazı hatalar yapabilmekte. Kullanıcılar yapay zekayı ne kadar fazla kullanırsa yapay zeka o kadar gelişir. Maestro şu anda bir bebek yapay zeka ve yavaş yavaş büyüyecek. Amazon saldırgan ve uygunsuz istemleri proaktif olarak engellemek için yeni sistemleri Maestro'ya entegre etti. Kullanıcılardan gelen geri bildirimlerle Maestro daha fazla gelişecek.

Maestro şu anda ABD'de ücretsiz şekilde, Prime ve sınırsız Amazon Music kullanıcılarının bir kısmına iOS ve Android mobil uygulamalarında beta olarak sunuluyor. Amazon Music şu anda Türkiye'de kullanıma açık değil. Ne zaman kullanıma açılacağı henüz netleşmiş değil.

İlgili Haberler Spotify listelerinizi artık yapay zeka oluşturacak!

Spotify geçtiğimiz günlerde "AI DJ" adını verdiği otomatik şarkı değiştirme özelliği ile başarı elde etmişti. Şimdi de Spotify, yapay zeka'yı çalma listesi oluşturması için görevlendirdi.