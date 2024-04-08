Spotify listelerinizi artık yapay zeka oluşturacak!

Spotify, "AI DJ" adını verdiği otomatik şarkı değiştirme özelliği ile başarı elde etmişti. Şimdi de Spotify, yapay zeka'yı çalma listesi oluşturması için görevlendiriyor.

Spotify, yazılan bir metinden yapay zeka'nın çalma listeleri oluşturması için yeni özelliği test ediyor. "AI Playlist" olarak isimlendirilen bu özellik kullanıcıların cümle yazarak çalma listeleri oluşturmasına olanak sağlayacak.

Spotify'ın henüz beta aşamasında olan ve şimdilik İngiltere ve Avusturalya'da kullanıma sunulan bu özelliği Türkiye'de ne zaman aktifleştireceği belli değil.

ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR YENİ PLAYLİSTLER!

Spotfiy'ın bu yeni özelliği yeni liste oluşturulduktan sonra özelleştirilmeye imkan tanıyacak. Yapay zeka'nın oluşturduğu listelerdeki şarkıları dilediğiniz şekilde düzenleyebilirsiniz. Ekstra komut vererek listenize yeni şarkılar ekleyebilirsiniz.

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"DAHA AZ NEŞELİ"

Yapay zeka metin yazma bölümüne "Bugün çok enerjiğim bana hareketli bir liste yap" komutunu verdiğinizde yapay zeka size özel bir liste oluştur. Sonrasında oluşturduğu listeyi fazla enerjik bulduğunuzda "daha az enerjik olsun" komutunu girdiğinizde daha az enerjik şarkıları listenize ekleyecek ve çok enerjik şarkıları yapay zeka çıkartacak.

TechCrunch'un aktardığı bilgilere göre Yapay zeka uzun yıllardır Spotify kullanan kullanıcılarının verilerini daha iyi anlayacak ve kullanıcılar için daha iyi listeler oluşturacak.

Uygulamanın Türkiye'de ne zaman kullanıma sunulacağı henüz bilinmiyor.