Nisanın sonunda Spotify'ın fiyatı zamlanacak

Spotify uluslararası pazarda bu ayın sonunda, ABD'de ise yılın ilerleyen dönemlerinde zam yapacak.

Spotify uzun yıllar boyunca aylık 9.99$'lık abonelik fiyatını korudu ancak bu durum geçtiğimiz Temmuz ayında Premium'un 10.99$'a çıkmasıyla değişti. Görünen o ki, Spotify abonelikli hizmetinde bir fiyat artışı daha planlıyor ve bu kez o kadar uzun süre beklemeyecek. Bloomberg'in haberine göre Nisan ayı sonuna kadar İngiltere, Avusturalya, Pakistan ve diğer iki pazarda ücretler 1 ila 2 dolar arasında artacak ve ABD'li müşteriler için de bu yıl içerisinde bir artış planlanıyor.

Bu arada, şirketin uzun süredir konuşulan ve kayıpsız akış ve diğer özellikleri içerecek "Supremium" planını sunmayı planladığı bildiriliyor; geçtiğimiz haftalarda bazı Spotify kullanıcıları uygulamanın Şimdi Çalınıyor ekranında bir Dolby Atmos logosu fark etti. Bu, Supremium'un bonus özelliklerinin bir parçası olarak uzamsal sesin yolda olabileceğinin güçlü bir göstergesi.

Spotify henüz bekleyen fiyat artışını resmi olarak duyurmadı.