Huawei Pura 70 Pro lansman öncesi görüntüleri sızdırıldı!

Huawei Pura 70 serisinin lansmanı yaklaşırken, Pura 70 Pro'nun yeni arka panel sızıntısı gerçekleşti. Cihaz, daha geniş bir kamera çerçevesi ile parlak siyah bir arka kapak ile geliyor gibi görünüyor.

Huawei Pura 70 Pro kamera modülü, ortada büyük bir halka ve üstte ve altta üçgen bir şekil oluşturan diğer iki halka ile üç lensten oluşuyor. Bu halkalar gümüş bir halka ile kaplanırken modüle XMAGE logosunun da bulunduğu görülüyor.

Kamera çerçevesi ayrıca küçük iki halka arasında ufak bir hap şeklinde bir led flaş barındırıyor. Pro versiyonu, arka görünüm açısından standart sürüm Pura 70 modelinden çok farklı görünmüyor. Kamera genişliği ve şekilleri oldukça benzerlik barındırıyor.

Yine de kontrast, renk şemasına bakıldığında Pura 70 Pro'nun temel versiyonundan biraz daha geniş ve emsallerine göre oldukça geniş bir kamera çıkıntısı olduğu anlaşılıyor.

Huawei Central'ın haberine göre yaklaşan Pura 70 serisindeki bütün modellerin aynı kamera görünümüne sahip olacağı sadece ufak kamera büyüklüğü farklılıkları olacağı raporlanıyor. Yine de Pura 70 Ultra'nın görünümünde kardeş modellerine göre kayda değer farklılıklar olabilir.

KAMERA FARKLILIKLARI

Huawei Pura 70 Pro'nun yükseltilmiş değişken diyafram teknolojisine sahip 50MP OV50H ana kamera sensörü kullanılması bekleniyor. Ultra geniş açılı lens cihaz için belirsizliğini korusa da telefon 12MP periskop lens kullanabilir.

Diğer özellikler arasında optik yakınlaştırma aralığını ve yakın çekimleri optimize etmeye odaklanacak gelişmiş bir periskop makro modu yer alacak.