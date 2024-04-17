Samsung, yapay zekayı hızlandırmak için özel çipset geliştiriyor!

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Samsung, en yeni çipi olan LPDDR5X DRAM yongasını tanıttı. Samsung yeni ürettiği çip ile 10.7Gbps hızlarına kadar veri aktarımı sağlayabiliyor.

Güney Koreli teknoloji devinin yeni tanıtmış olduğu yonga seti dizüstü bilgisayarlarda, akıllı telefonlarda ve tabletlerde kullanılabiliyor. Samsung'un tanıtmış olduğu yeni ürün, bellek sektöründe oldukça gelişmiş olan 12nm üretim tekniğini kullanılarak üretilecek.

Samsung ayrıca yeni yongasının LPDDR segmentindeki en kompakt yonga olduğunu ve sektörde öncü bir çipset olduğunu iddia ediyor. Sammobile'in aktardığı bilgilere göre yeni çip %25 daha hızlı performans ve %30 daha yüksek kapasite sunuyor.

Teknoloji dünyasının hızlı bir şekilde yapay zeka teknolojilerine adapte olmasıyla ve yapay zeka uygulamaların oldukça hızlı gelişmesi donanım sektörünün sınırlarını zorluyor. Yapay zeka teknolojileri sunan firmalar mevcut teknolojinin sınırlarına yaklaşmış durumda ve donanımların geliştirilmesi gerekiyor. Samsung bu duruma el atarak yeni çıkartacağı çipi yapay zeka için optimize etmişe benziyor.

DAHA HIZLI DAHA AZ ENERJİLİ

Bilgisayarda, dizüstü bilgisayarlarda, akıllı telefonlarda ve tabletlerde yapay zeka işlemlerinin artmasıyla birlikte bu tür cihazlar daha yüksek hızlı ve güç tasarruflu belleklere ihtiyaç duyuyor. Yeni çipin tek paket kapasitesi 32GB'a yükseltilerek cihazların yapay zeka için en uygun konuma getirilmesi amaçlandı.

Bu yongalar 2024'ün ikinci çeyreğinde duyurulması bekleniyor ve 2024'ün sonuna doğru amiral gemisi telefonlar için yeni çipsetler hazır olabilirler.

Samsung Electronics Bellek İşletmesi ve Bellek Ürün Planlamasından Sorumlu Başkan Yardımcısı Yong Cheol Bae yaptığı açıklamada:

"Düşük güçlü, yüksek performanslı belleklere olan talep artıkça, LPDDR DRAM'in uygulamalarını esas olarak mobil cihazlardan geleneksel olarak daha yüksek performans ve güvenilirlik gerektiren PC'ler, hızlandırıcılar, sunucular ve otomobiller gibi diğer alanlara doğru genişletilmesi bekleniyor. Samsung, müşterilerle yakın işbirliği yaparak yaklaşan cihaz içi yapay zeka dönemi için yenilikler yapmaya ve optimize edilmiş ürünler sunmaya devam edecektir" açıklamasını yaptı.