Dünya savunma sanayisi İstanbul Fuar Merkezi'nde buluşuyor!

İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek 'Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı' dünya savunma sanayisini 22-27 Temmuz 2025'de bir araya getirecek.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Milli Savunma Bakanlığı'nın ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda, KFA Fuarcılık A.Ş. organizatörlüğünde 22-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında IDEF’25 17’nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek.

Dünyanın en önemli savunma sanayi fuarları arasında yer alan ve en yeni teknolojilerin sergilendiği IDEF Savunma Sanayi Fuarı, 2025 yılında ilk kez, İstanbul Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlayacak.

SAVUNMA SANAYİSİNE DAİR HER ŞEY

Fuarda, zırhlı muharebe araçları, taktik zırhlı araçlar, insansız kara, hava ve deniz araçları, silah sistemleri, roketler, uzun menzilli tank savar füze sistemleri, yarı aktif lazer güdümlü füze sistemleri, güdümlü füzeler, piyade silahları, askeri simülatörler, elektronik harp çözümleri, güç grupları, patlayıcı madde imha ekipmanları, askeri yazılım ve programlarının aralarında bulunduğu birçok ürün yer alacak.

Dünyanın farklı coğrafyalarından katılımcı ve ziyaretçileri İstanbul'da buluşturacak olan IDEF 2025, Bursa Ticaret ve Sanayii Odası iştiraki KFA Fuarcılık organizatörlüğünde yeni konseptiyle birçok organizasyona da ev sahipliği yapacak ve yeni işbirliklerinin sağlanmasına imkan sunacak.