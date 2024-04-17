Ruhi Çenet'in geri aldığı YouTube kanalı tekrar çalındı!

Ruhi Çenet'in YouTube kanalı tekrardan çalındı! Cardano Yatırım adında bir web sitesine yönlendiren canlı yayın açıldı!

YouTube'da içerik üreticisi olan Ruhi Çenet'in kanalında an itibariyle "Telegram Kurucusu, Elon Musk'un FBI Saldırılarına Direnmesini ve Kaliforniya'da Soyulmasını Anlatıyor" adında bir canlı yayın ile tekrardan çalındı.

Çenet'in kanalında Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'un vermiş olduğu röportaj canlı olarak yayınlanırken canlı yayının bir bölümünde hediye kazanmak için bir QR kodu bulunmakta.

QR kodunu telefonunuz ile okuttuğunuzda, Cardanoinvest adı verilen bir web siteye yönlendiriyor. "Dünyanın herkes için daha iyi bir yer yapmak" yazılı web sitesinde kripto para yatırımı reklamı yapılıyor.

WEB SİTESİ GÜVENLİ DEĞİL

Web sitesine girmek istediğinizde Google Chrome güvenliğiniz için sizi siteye almıyor. Saldırganlar Cardan Invest üzerinden bilgilerinizi çalıyor olabilir uyarısını verirken, kullanıcıların bu siteye girmemesini öneriyoruz.