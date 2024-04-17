Logitech yapay zeka butonu içeren yeni mousesini tanıttı!

Logitech, mouse üzerinde yapay zeka butonuna sahip yeni ürününü tanıttı. ChatGPT'ye hızlıca ulaşmanızı sağlayacak olan yeni buton kullanıcıların dikkatini çekmiş durumda.

Logitech tarafndan hazırlanan ilk özel yapay zeka butonuna sahip fare modeli 50 dolarlık fiyat etiketiyle Signature AI Edition M750 oldu. Yapay zeka butonu farenin üstüne konumlandırılmış durumda.

Yapay zeka butonu olan fare türünün tek örneği ve sadece temel fonksiyonları yerine getiriyor. "The Logi AI Prompt Builder" ismi verilen yazılım ile çalışan fare hızlıca işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bir pencere açıyor. Açılan pencere ChatGPT'ye hızlıca erişim sağlıyor, ChatGPT sayesinde yazıları özetleyebilir, yeniden yazabilir ve hızlı cevaplar üretebilirsiniz.

Logitech'in yeni yazılımı sayesinde OpenAI'ın geliştirmiş olduğu yeni ücretli ChatGPT Plus modeli ile hızlıca resim üretebilirsiniz. Fareye sadece bir tuş eklenmiş olsa da bu yazılım sayesinde bazı Logitech modelleri de bu özellikten yararlanabilecekler. Şimdilik sadece ChatGPT ve İngilizce dilini destekliyor.