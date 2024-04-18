Avrupa'ya 'ya tamam ya devam' maçı! Fenerbahçe- Olympiakos canlı anlatım | Blog

UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, Atina'da 3-2 mağlup olduğu ilk maçında rövanşında Kadıköy'de Olympiakos'u ağırlıyor. Sarı-lacivertlilerde tek hedef 3 puan. Saat 22:00'de başlayan maçın tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

18.04.2024 09:29

👉FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Turu atlamayı çok isteyen Fenerbahçe Teknik Direktör İsmai Kartal, öğrencileriyle özel olarak görüştü. İlk karşılaşmayı orta sahada Krunic-Zajc ikilisiyle oynayan Kartal, bu ikiliden iyi bir sonuç alamamıştı. Kartal bu kez ortada Fred-İsmail-Szymanski üçlüsüyle sahaya çıkacak.

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i şöyle;

👉Livakovic, Çağlar, Djiku,Ferdi, Osayi, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko.

18.04.2024 09:26

⚽YA TAMAM, YA DEVAM

Avrupa'daki tek temsilcimi Fenerbahçe bu akşam 22:00'de, Yunan ekibi Olympiakos'u Kadıköy'de konuk edecek. Sarı-lacivertliler 3-2 kaybettiği ilk maç sonrası bu maçı kazanmak zorunda. Kanarya'da sakatlıkları bulunan Oosterwolde ve Mert Hakan müsabakada yer alamayacak.

Karşılaşmayı Alman Futbol Federasyonu'ndan Tobias Steiler yönetecek.