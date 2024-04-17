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Haberler > Teknoloji > Tiktok Notes, bazı kullanıcıların kullanımına sunuldu!

Tiktok Notes, bazı kullanıcıların kullanımına sunuldu!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Tiktok Notes, bazı kullanıcıların kullanımına sunuldu!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Merakla beklenen fotoğraf paylaşım uygulaması TikTok Notes artık bazı Android ve iOS kullanıcılarının kullanımına sunuldu.

TikTok'un yeni uygulaması, resimleri paylaşmak için özel bir alan sunarak Instagram ile rekabet etmeyi amaçlıyor. TikTok Notes'u denemek isteyenler mevcut TikTok hesaplarını kullanarak hizmete kaydolabilirler.

Şirket henüz resmi açıklamasını yapmasa da AndroidAuthority'nin edindiği bilgilere göre, uygulama artık Kanada Google Play ve Apple App Store'da kullanıma sunuldu. 

Tiktok Notes, bazı kullanıcıların kullanımına sunuldu! - 1. Resim

Şu anda uygulama sadece Kanada'da aktif. Küresel yayınlama yapmadan önce kullanıcılarından geri bildirim toplamak isteyen TikTok, kademeli olarak sunumu tercih etmiş gibi görünüyor.

İşlevsellik açısından, TikTok Notes'un fotoğraf paylaşımına özel olması beklenirken, ana uygulama video paylaşımlarına özel olmaya devam edecek. Instagram'ın aksine, TikTok Notes'un ana ekranı kullanıcıların aynı anda birden fazla gönderiye göz atmasını kolaylaştıracak bir ızgara görünümüne sahiptir. Uygulama, gönderiye tıkladıktan sonra yorumları görüntülemek ve yazmak için tam ekran moduna geçiyor. 

Instagram'a rakip olacak olan yeni platformun algoritması ve yorumları nasıl kontrol edileceği hakkında bir bilgi yok.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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